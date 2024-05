Le KFSH&RC se classe comme marque de soins de santé la plus valorisée en Arabie Saoudite et au Moyen-Orient

RIYAD, Arabie Saoudite, 03 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Le KFSH&RC (King Faisal Specialist Hospital and Research Centre) se classe en tête du secteur de la santé en Arabie Saoudite et au Moyen-Orient, et se distingue pour la deuxième année comme la marque de soins de santé la plus valorisée dans ces régions. Selon les rapports de Brand Finance pour 2024, la marque s’est classée 9e en Arabie Saoudite et 28e au Moyen-Orient. De plus, le KFSH&RC se distingue comme unique hôpital au monde à figurer parmi les dix marques les plus valorisées dans le pays.

Le rapport de Brand Finance révèle que la valeur de marque du KFSH&RC a augmenté de 31 %, dépassant 5,6 milliards de riyals saoudiens, soit l’équivalent de 1,5 milliard de dollars. Cette augmentation est le résultat de l’engagement inébranlable de l’hôpital qui cherche à intégrer les derniers traitements médicaux et technologies, et à fournir des soins médicaux spécialisés conformes aux normes internationales les plus récentes.

M. Muhannad Kadi, directeur des communications et du marketing d’entreprise, revient pour nous sur cette reconnaissance mondiale dont bénéficie le KFSH&RC : « Ce succès illustre parfaitement l’engagement de l’hôpital pour atteindre les normes de qualité les plus élevées et offrir des soins d’exception, et reflète également la valeur importante qu’il offre à ses bénéficiaires. » Il souligne que la position de l’hôpital parmi les dix marques les plus valorisées d’Arabie Saoudite met en évidence non seulement sa rentabilité, mais également l’impact positif des changements en cours dans le secteur de la santé du pays.

Au cours de l’année écoulée, le KFSH&RC a franchi plusieurs étapes importantes qui ont contribué de manière significative à améliorer la solidité et la réputation de son image de marque. Cela inclut notamment la réalisation de quatre expériences révolutionnaires dans le domaine de la médecine spatiale, la réalisation de la première transplantation hépatique entièrement robotisée au monde et le lancement d’un service d’analyse rapide des données de séquençage du génome complet, accessible à tous les bénéficiaires. En outre, le KFSH&RC a célébré le traitement réussi de 100 patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë, preuve de nos capacités médicales avancées et de notre engagement dans les soins aux patients.

Dans la lignée du plan Saudi Vision 2030 et de ses programmes de transformation initiés par Son Altesse Royale, le Prince héritier et le Premier ministre, qui visent à renforcer la position du Royaume sur le plan international et à en faire un centre en matière de soins de santé, le KFSH&RC a été classé comme le meilleur centre médical universitaire au Moyen-Orient et en Afrique. Il s’est également hissé à la 20e place du classement des 250 meilleurs hôpitaux au monde par Brand Finance pendant deux années consécutives, en 2023 puis en 2024. Il figure également dans le classement des 250 meilleurs hôpitaux au monde publié par le magazine Newsweek.

Pour plus d’informations, veuillez contacter : M. Essam Al-Zahrani, responsable par intérim des affaires médiatiques, 0555254429 M. Abdullah Alown, rédacteur en chef des affaires médiatiques, 0556294232

