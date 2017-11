Le programme de formation spécialisé de CMPort atteint son paroxysme lors d’une cérémonie de clôture émouvante

SHENZHEN, Chine, 14 novembre 2017 /PRNewswire/ — La cérémonie de clôture de C Blue 2017, un programme de formation social organisé en collaboration par China Merchants Port Holdings Company Ltd. (« CMPort ») et Shenzhen Polytechnic, s’est tenue au CMPort Plaza de Shenzhen le 10 novembre, concluant un mois fructueux de camaraderie interculturelle au cours duquel des professionnels du monde entier se sont regroupés autour d’une cause commune.

Cette cause commune, d’après le directeur général de CMPort, Bai Jingtao, était une cause transformatrice. « Je crois que cette expérience de formation avait beaucoup plus à offrir que toutes les connaissances liées aux activités portuaires, au transport ou aux zones de libre-échange », a déclaré le Dr Bai dans un discours prononcé devant les 28 apprentis de 13 pays qui ont participé au programme. « Mais surtout, elle a constitué une plateforme d’apprentissage où des idées ont pu être échangées et des connaissances partagées. »

Société cotée en bourse depuis 1992, CMPort reste le plus grand opérateur portuaire public de Chine, ayant pris en charge un volume de conteneurs annuel de 95,77 millions EVP en 2016. Dans la droite ligne de son cahier des charges officiel visant à devenir le « plus grand fournisseur de services portuaires complets au monde », la société d’État se consacre à consolider son statut international.

C Blue, dont le titre s’inspire de l’expression chinoise « façonner notre rêve bleu », vise à « offrir aux pays étrangers l’environnement, les ressources et la plateforme dont ils ont besoin pour cultiver les dirigeants de demain », comme l’indiquent les documents promotionnels du programme. Lors de sa cérémonie de clôture vendredi dernier, plusieurs participants ont déclaré dans des entretiens que le programme avait bien tenu ses promesses.

« C’est vraiment enthousiasmant de voir un si grand pays afficher une croissance aussi rapide », a déclaré Kristina Gontier, qui travaille pour le ministère du Transport lituanien, alors qu’elle terminait sa formation.

Au cours des quatre semaines de la formation C Blue, les participants ont pu bénéficier d’une expérience d’apprentissage exhaustive combinant la théorie et la pratique. Des cours donnés par des experts de différents sujets tels que les opérations portuaires, la logistique et le développement de zones de libre-échange sont venus compléter diverses visites de terrain actives visant à améliorer les attributs des participants en tant que spécialistes de l’industrie et preneurs de décisions de manière générale.

Quand on lui a demandé comment son voyage en Chine l’avait aidée à s’épanouir en tant que professionnelle, Zawadia J. Nanyaro, PDG du cabinet de conseil tanzanien Lilac Lines Ltd., a applaudi C Blue pour avoir « renforcé sa foi dans le programme d’industrialisation de son pays ».

« La Tanzanie est en voie de transition d’une économie agricole vers une économie industrielle, et au cours des cinq dernières années, mon pays a décidé de copier les initiatives que la Chine a prises afin d’atteindre des objectifs similaires », a déclaré Mlle Nanyaro, qui est également une partenaire de la société sœur du cabinet, Lilac Associates. « Nous sommes en train de mettre en œuvre le concept “port-parc-ville” de China Merchants et nous avons déjà des plans directeurs en place ; ayant vu le pouvoir transformateur de cette approche modale de mes propres yeux et après m’être entretenue avec les personnes à l’origine de cette idée, je suis prête à soutenir mon pays pour exécuter la même vision. »

China Merchants Group, la société mère de CMPort, considère la responsabilité sociale d’entreprise comme un élément crucial de sa mission et de sa stratégie d’entreprise. En 2009, le groupe a créé China Merchants Charitable Foundation, la filiale qui a parrainé C Blue, afin de financer et de développer des projets sociaux à l’étranger. Alors qu’il célèbre son 145e anniversaire, le conglomérat centenaire va très certainement chercher à consolider le succès retentissant de C Blue.

Une toute nouvelle édition du programme fera son retour l’automne prochain.

