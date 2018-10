Le projet PEACE Cable entre dans la phase de fabrication de câbles et de matériaux

SUZHOU, Chine, 29 octobre 2018 /PRNewswire/ — En collaboration avec Huawei Marine Networks Co. Ltd, PEACE Cable International Network Co., Ltd, une filiale de HENGTONG, a le plaisir d’annoncer aujourd’hui que le projet PEACE Cable est entré dans la phase de fabrication de câbles et de matériaux. S’étendant sur 12 000 km, le système PEACE Cable reliera l’Asie, l’Afrique et l’Europe et devrait être opérationnel d’ici le premier trimestre de 2020.

Une fois achevé, le système PEACE Cable à haut débit de 16 Tbits/s par paire de fibre, doté de la technologie 200G, offrira les itinéraires les plus courts sortant de la Chine et allant vers l’Europe et l’Afrique, réduisant considérablement le temps de latence et fournissant une nouvelle autoroute numérique pour connecter les régions entre elles. Les centres de données en accès libre et neutres vis-à-vis des opérateurs de ce système auront une grande incidence sur les pays connectés au réseau câblé.

Les câbles utilisés dans le cadre de ce projet sont fournis par Hengtong Marine Cable Systems, dont les câbles sous-marins sont également utilisés à l’échelle mondiale dans des projets récents comme le projet FOA au Chili, le projet PNG en Papouasie–Nouvelle-Guinée, le projet Avassa aux Comores, le projet NaSCOM aux Maldives, le projet Megacable au Mexique et le projet IGW au Pérou.

« PEACE Cable a établi un nouveau modèle d’entreprise dans le secteur des câbles sous-marins qui joue le rôle de pont dans les communications de ces régions et offre un potentiel de connectivité aux acteurs tout au long de l’itinéraire en investissant dans les relais pour gagner de la bande passante à la source, et ce de manière efficace », a déclaré le directeur d’exploitation de PEACE Cable, Sun Xiaohua.

À propos du projet PEACE Cable

Le projet PEACE Cable est un système de câbles privé d’une longueur de 12 000 km qui fournit à ses clients des services accessibles, flexibles et neutres vis-à-vis des opérateurs.

La conception du système intégrera les dernières technologies 200G et WSS, qui permettent de transmettre plus de 16 Tbits/s par paire de fibre, répondant ainsi aux besoins croissants des régions en matière de capacité réseau.

Ce réseau offrira un itinéraire rentable et diversifié pour répondre à la demande croissante de capacité réseau en Asie, en Afrique et en Europe, et sa topologie réduira considérablement la latence du réseau en adoptant la connexion directe la plus courte possible et en améliorant la diversité des itinéraires entre elles.

Photo- https://mma.prnewswire.com/ media/775365/HENGTONG_peace_ cable.jpg