Le PT Expo China 2019 a lancé la commercialisation de la 5G en Chine

PÉKIN, 4 novembre 2019 /PRNewswire/ — Le PT Expo China 2019, événement phare du pays dédié aux TIC, a ouvert ses portes le 31 octobre à Pékin, et a rassemblé plusieurs milliers de participants. À l’occasion de la cérémonie d’ouverture de l’événement, le ministère chinois de l’Industrie et des technologies de l’information, ainsi que les opérateurs télécoms du « big three », à savoir : China Telecom, China Mobile et China Unicom, ont officiellement déployé la commercialisation de la 5G à l’échelle de la nation.

Chen Zhaoxiong, vice-ministre de l’Industrie et des technologies de l’information, a affirmé que la Chine s’efforçait de développer la couverture de réseau 5G. D’ici la fin de l’année, plus de 130 000 stations de base 5G entreront en service pour soutenir le réseau.

Cinq mois après l’octroi de licences destinées à l’utilisation commerciale de la 5G, le secteur des TIC en Chine attendait avec impatience l’événement PT Expo China, qui était organisé cette année autour du thème « Intégration de la 5G, pour un monde intelligent et connecté », afin d’exposer les tous derniers scénarios commerciaux de la 5G. Apparemment, cet événement d’une durée de quatre jours n’a pas déçu les observateurs — la 5G étant devenue le terme clé des plus de 81 000 visiteurs et près de 400 sociétés et organisations participantes. Les exposants et intervenants issus du monde entier, parmi lesquels CAICT, CICT, China Mobile, China Telecom, China Tower, China Satcom, China Unicom, Deloitte, Ericsson, H3C, HTC, Huawei, Intel, Nokia, Nvidia, Potevio, Qualcomm, YOFC, ZTE, etc., ont mis en scène un monde du futur intégrant la 5G, et ont révolutionné les secteurs du mode de vie, du lieu de travail, ainsi que plusieurs secteurs verticaux. Les données de l’organisateur indiquent que 10 400 médias ont couvert l’événement, faisant de cette exposition l’un des événements les plus attractifs du secteur.

Le programme de la conférence ICT China High Level Forum 2019 a également mis en lumière l’intégration intersectorielle de la 5G. Plus de 20 sessions de conférence ont couvert les thèmes les plus en vogue, tels que l’IA, l’Internet industriel, l’IoT, les pôles intelligents, les villes intelligentes, la conduite intelligente, etc. Deux prix prestigieux, à savoir la deuxième « Blossom Cup » de la compétition d’applications 5G et les ICT China Awards, ont été décernés pour récompenser les applications de TIC les plus utiles.

« (La commercialisation de la 5G) est clairement un grand pas pour les TIC, qui constituent un secteur très vertical depuis dix ans », a commenté un visiteur après avoir participé à l’événement, « et nous avons découvert ici plusieurs scénarios du futur réussis qui sont sur la bonne voie », a-t-elle ajouté.

Le PT Expo China 2020 sera organisé du 14 au 16 octobre 2020. Un an après, les atouts qu’offriront les services 5G commerciaux sembleront positifs et illimités.