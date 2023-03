Le Symposium sur la Fiscalité Africaine de l’IBFD arrive à Arusha

Symposium sur la Fiscalité Africaine de l’IBFD

AMSTERDAM, 14 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — La belle ville d’Arusha se prépare à accueillir la prochaine édition du Symposium sur la Fiscalité Africaine. Se déroulant du 24 au 26 mai 2023, ce symposium est la plus grande conférence mondiale sur la fiscalité d’Afrique. Devant se tenir au Mount Meru Hotel d’Arusha, la conférence aura pour thème central : « Tendances de la fiscalité internationale : Une perspective africaine »

Les points saillants du programme technique incluent :

La Solution reposant sur Deux Piliers – Ce que signifie un no-deal ou l’absence de masse critique pour l’Afrique

La fiscalité minimum à l’échelle mondiale – Implications pour les régimes d’avantages fiscaux d’Afrique

Les récents développements de la tarification de transfert en Afrique

Traités fiscaux – Questions pratiques concernant les paiements de services, y compris les services numériques automatisés

Mobilisation des ressources domestiques – Défis et perspectives

Réévaluation du rôle de l’Afrique dans le développement de politiques fiscales à l’échelle mondiale – Comment avancer.

« Le Symposium sur la Fiscalité Africaine est unique de par sa portée dans l’ensemble du monde de la fiscalité », a déclaré Belema Obuoforibo, directrice de l’IBFD Knowledge Centre et présidente du Centre d’Études en Fiscalité Africaine de l’IBFD. « Parmi ses orateurs et participants, cet événement spécial réunit des professionnels de la fiscalité provenant de cabinets, de l’industrie, d’universités, de l’administration fiscale et du système judiciaire. Au cours de ses huit années d’existence, le Symposium a acquis une réputation bien méritée en tant que forum de haute qualité pour soulever les principales questions de politiques fiscales cruciales pour l’Afrique. »

Pour voir l’ensemble du programme et des intervenants, consultez le site Web du Symposium à l’adresse https://www.ibfd.org/events/ 8th-africa-tax-symposium-2023# sectioneventprogramme

Places limitées disponibles

Comme lors des précédents symposiums, la participation est limitée à 250 personnes. Inscrivez-vous au plus tôt pour vous assurer une place et bénéficier d’une remise d’inscription anticipée.

Pour vous inscrire, veuillez consulter le site Web du Symposium à l’adresse https://www.ibfd.org/events/ 8th-africa-tax-symposium-2023

Le Symposium sur la Fiscalité Africaine est fièrement soutenu par :

L’Institut Africain des Impôts (Université de Pretoria)

Le Cercle de Réflexion et d’Échange des Dirigeants des Administrations fiscales (CREDAF)

L’Association des Administrateurs Fiscaux du Commonwealth (CATA)

L’Association fiscale internationale, région Afrique

L’Association fiscale internationale, succursale du Nigeria

L’Association fiscale internationale, succursale d’Afrique du Sud

L’Université du Cap, UCT Tax Unit

Le Forum des Administrations Fiscales Ouest-Africaines (FAFOA)

Nous sommes également reconnaissants à la Tanzania Revenue Authority pour son soutien inestimable.

Un événement additionnel !

À l’approche du Symposium, l’IBFD organisera également une Masterclass, intitulée « Tax Structuring in Africa – Selected Critical Issues » (La structuration fiscale d’Afrique : quelques questions cruciales). Il s’agira d’un événement distinct du Symposium.

La Masterclass se déroulera les 22 et 23 mai 2023, également au Mount Meru Hotel en Tanzanie. Pour vous inscrire et en savoir plus sur la Masterclass, cliquez ici https://www.ibfd.org/events/ ibfd-masterclass-tax- structuring-africa-selected- critical-issues

Coordonnées : Phil Windus, coordinateur principal du marketing : p.windus@ibfd.org.

À propos de l’IBFD

L’IBFD est un leader mondial en matière d’expertise fiscale internationale, qui apporte depuis longtemps son soutien et sa contribution à la recherche fiscale et aux activités universitaires. En tant que fondation indépendante, l’IBFD s’appuie sur son réseau mondial d’experts en fiscalité et sur son Knowledge Centre pour servir les entreprises classées au palmarès Fortune 500, les gouvernements, les cabinets de conseil internationaux et les conseillers fiscaux.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ a86ba2dd-bf39-44e4-a700- af9249de3b88

