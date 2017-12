Le tirage au sort final arrive : Hisense invite la légende du football Ruud Gullit à s’emparer de ses réseaux sociaux

Étant l’un des principaux fournisseurs de téléviseurs au monde, Hisense va gérer une interaction en direct entre Ruud et les supporters à l’échelle du globe, au fur et à mesure que les groupes et les premières rencontres des 32 équipes participantes seront annoncés au Kremlin de Moscou, le vendredi 1er décembre à 15 h GMT. Pendant le tirage au sort final, Ruud sera dans un studio de Hisense et répondra directement aux tweets des fans avec des réponses vidéo personnalisées et il donnera son point de vue unique sur le tirage au sort dans le feu de l’action, en utilisant le mot-dièse #RuudReacts.

Ruud Gullit, qui a été capitaine de l’équipe nationale des Pays-Bas et membre de l’équipe de la Coupe du Monde de la FIFA™ 1990, a déclaré : « Je suis vraiment ravi de participer à une occasion aussi importante aux côtés d’une marque de premier plan comme Hisense. La Coupe du Monde peut être un tournoi si plein d’émotions et c’est maintenant que les montagnes russes commencent ! L’équipe de Hisense a créé une façon vraiment amusante d’interagir avec les fans et de puiser dans les histoires et anecdotes qui entourent le tirage au sort final. Je suis donc ravi d’entendre ce qu’ils pensent des résultats. Je suis persuadé que certains célébreront l’occasion, tandis que d’autres compatiront, mais ce n’est que le début d’une merveilleuse aventure ! »

Zhu Dan, vice-président de Hisense International, a ajouté : « Le tirage au sort final est une étape importante et il marque le début officiel des festivités de la Coupe du Monde, où des fans regardent la télévision dans le monde entier. La révélation des groupes est toujours un moment éprouvant pour les nerfs, mais aussi extrêmement passionnant. En qualité de télévision officielle de la Coupe du Monde de la FIFA™ 2018, nous sommes ravis d’inviter M. Gullit à participer à l’évènement et à contribuer à rendre cette occasion spéciale pour les fans qui utilisent nos téléviseurs ULED ».

« L’évènement est également un moment spécial pour notre marque. Alors que notre développement se poursuit sans relâche dans le monde entier, nous avons l’intention d’utiliser ce sponsoring pour offrir plus d’expériences et de valeur à nos clients. Nous sommes très heureux d’être un sponsor officiel de l’un des évènements sportifs les plus regardés au monde, et nous pensons que la compétition va grandement améliorer la notoriété internationale et la valeur de la marque Hisense. »

Le fait que Hisense soit un sponsor de la Coupe du Monde de la FIFA™ 2018 en Russie est un sponsoring important pour un évènement de marketing sportif. Alors que Hisense se développe commercialement dans le monde entier, le marketing sportif continue de jouer un rôle très important dans le lancement de la marque Hisense aux yeux du public mondial.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/613190/Ruud_Gullit.jpg