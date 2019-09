Le Yémen élimine la filariose lymphatique (éléphantiasis)

SANA’A, Yémen, 5 septembre 2019 /PRNewswire/ — MSD (nom commercial de Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, États-Unis), GSK et le Mectizan Donation Program félicitent le gouvernement et le peuple yéménite pour l’obtention de la validation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant l’élimination de la filariose lymphatique des problèmes de santé publique. Cet accomplissement remarquable a permis de soulager la souffrance de centaines de milliers de personnes et met en lumière la persévérance de nombreux partenaires dévoués.

La filariose lymphatique (FL), plus connue sous le nom d’éléphantiasis, est une maladie invalidante causée par un parasite transmis à l’homme par les piqûres de moustiques. Selon l’OMS, l’éléphantiasis est présent dans 72 pays et toucherait environ 120 millions de personnes. À long terme, cette infection chronique endommage le système lymphatique et provoque un gonflement grave et irréversible des membres, des seins et/ou des organes génitaux. Ces symptômes engendrent un inconfort extrême et conduisent à une stigmatisation sociale.

Dans des pays comme le Yémen, où l’éléphantiasis et une autre maladie parasitaire appelée cécité des rivières sont co-endémiques, l’OMS recommande l’administration concomitante de deux médicaments, l’albendazole et l’ivermectine, afin d’éliminer la FL. En 1997, à Genève, l’Assemblée mondiale de la santé a adopté une résolution de l’OMS afin de parvenir à cet objectif. En 1998, GSK a annoncé un don d’albendazole afin d’éliminer l’éléphantiasis et MSD a étendu son don de Mectizan® (ivermectine) par le biais du Mectizan Donation Program afin d’inclure l’élimination de la FL dans les pays où la maladie coexiste avec la cécité des rivières. En 2017, conformément aux nouvelles directives de l’OMS, le don de Mectizan de MSD a été à nouveau augmenté avec l’ajout de 100 millions de traitements supplémentaires par an jusqu’en 2025 afin contribuer à l’élimination de la FL dans le monde, dans des pays où l’onchocercose n’est pas endémique. Depuis 1999, GSK a fait don de plus de 7 milliards de doses d’albendazole par le biais de l’OMS pour soutenir les efforts visant à éliminer la FL dans 65 pays où la maladie est endémique. MSD a fait don de plus de 3,1 milliards de doses pour contrôler et éliminer la cécité des rivières et la FL dans 43 pays.

« Nous nous réjouissons de cette importante réussite aux côtés du gouvernement, des travailleurs de la santé et du peuple yéménite », a déclaré Mme Carmen Villar, directrice adjointe des activités sociales et de l’innovation chez MSD. « La filariose lymphatique est une maladie invalidante mais évitable qui affecte les personnes, les familles et les communautés. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour éliminer la FL à l’échelle mondiale et permettre d’améliorer la vie de dizaines de millions de personnes dans le monde. »

Le Dr Mark Bradley, directeur des programmes de lutte contre les maladies tropicales du service de santé mondiale de GSK, a commenté : « L’élimination de la filariose lymphatique au Yémen est une grande victoire et démontre ce qui peut être fait en s’attaquant aux problèmes de santé mondiaux en travaillant en partenariat avec détermination. Nous sommes très fiers du rôle que GSK joue dans l’élimination progressive de cette maladie extrêmement invalidante. Nous nous sommes engagés à faire don chaque année à l’OMS de quelque 600 millions de traitements à base d’albendazole jusqu’à ce que la FL soit rayée de la liste des problèmes de santé publique à l’échelle mondiale. »

Le directeur du Mectizan Donation Program, le Dr Yao Sodahlon, un spécialiste des maladies tropicales qui a collaboré étroitement au fil des ans avec le ministère de la Santé et d’autres partenaires pour que le Yémen atteigne ses objectifs, a déclaré : « Je suis ravi que le Yémen ait éliminé la filariose lymphatique. La situation politique et le terrain géographique constituent des obstacles énormes pour faire parvenir les médicaments à tous ceux qui en ont besoin. La détermination dont le Yémen a fait preuve pour atteindre ce cap montre qu’il est possible de parvenir à l’élimination avec une volonté politique et des partenariats solides. Nous tenons à féliciter le ministère de la Santé qui a veillé avec la plus grande attention à ce que les médicaments soient systématiquement administrés aux centaines de milliers de personnes exposées au risque d’infection. »

À propos de GSK

GSK est une société de santé internationale à vocation scientifique qui s’est donné pour mission d’aider les gens à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. Nous disposons de 3 divisions mondiales qui se consacrent à la recherche, la mise au point et la fabrication de médicaments, de vaccins et de produits de santé sans ordonnance innovants.

Notre travail en santé mondiale s’appuie sur la science, repose sur un modèle durable pour notre société et vise des résultats tangibles. Chaque année, plus de 5 millions d’enfants meurent avant l’âge de cinq ans, dont la plupart de maladies évitables et dans des pays en développement. Nous cherchons à changer les choses en concentrant nos recherches scientifiques sur trois des plus grands problèmes de santé du monde : le VIH, la tuberculose et le paludisme.

À propos de Mectizan Donation Program

Le Mectizan Donation Program (MDP) a été créé en 1987 pour assurer la supervision médicale, technique et administrative du don de Mectizan de MSD pour le traitement de la cécité des rivières, également appelée onchocercose. En 1998, MDP a élargi son mandat pour inclure la supervision du don d’albendazole de GSK destiné à l’élimination de la filariose lymphatique dans les zones de co-endémie d’onchocercose.

À propos de MSD

Depuis plus d’un siècle, MSD, une société biopharmaceutique mondiale de premier plan, innove au service de la vie en créant des médicaments et des vaccins pour lutter contre les maladies les plus complexes au monde. MSD est un nom commercial de Merck & Co., Inc., dont le siège social est situé à Kenilworth, dans le New Jersey, aux États-Unis. Avec nos médicaments sur ordonnance, nos vaccins, nos thérapies biologiques et nos produits de santé animale, nous travaillons auprès de clients et fournissons des solutions de santé innovantes dans plus de 140 pays. Nous démontrons également notre engagement à accroître l’accès aux soins de santé par le biais de politiques, de programmes et de partenariats de grande envergure. Aujourd’hui, MSD reste à l’avant-garde de la recherche afin de faire progresser la prévention et le traitement de maladies menaçant les populations et communautés à travers le monde.