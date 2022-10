LeddarTech Adota Modelo de Negócios de Software Automotivo para Suporte às Soluções ADAS e AD

QUEBEC, Oct. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech®, líder global no fornecimento da tecnologia de detecção ADAS e AD mais flexível, robusta e precisa, tem o prazer de anunciar que está adotando uma estratégia de negócios que se traduz em maiores recursos financeiros e de equipe dedicados a um modelo de negócios de software automotivo.

Há mais de uma década, a LeddarTech tem estado na vanguarda do desenvolvimento de tecnologia de detecção para os mercados de mobilidade, para estrada e fora da estrada em todo o mundo. Há muitos anos a empresa vem investindo fortemente no desenvolvimento de uma solução única de fusão e percepção de sensores de dados brutos. Esta solução recebeu vários prêmios e a atenção dos principais OEMs e Tier 1 automotivos de todo o mundo.

A solução de software de fusão e percepção da LeddarTech, LeddarVision , é uma solução de alto desempenho, escalonável, independente de sensores e de grau automático que oferece modelos ambientais 3D altamente precisos. Além disso, a LeddarVision é compatível com todos os níveis de autonomia SAE com a aplicação de algoritmos de IA e visão computacional para fundir dados brutos de sensores empregados em aplicativos L2-L5. A LeddarTech usa a fusão de dados brutos para detectar obstáculos muito pequenos na estrada com melhores taxas de detecção e menos alarmes falsos do que as soluções legadas de “fusão de objetos”. Além disso, obstáculos não classificados também são detectados, proporcionando uma camada adicional de segurança ao veículo.

“Tenho o prazer de anunciar a próxima etapa da evolução da LeddarTech como líder em software automotivo para aplicativos ADAS e AD”. disse Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “Iniciamos nossa incursão em software automotivo há muitos anos, e nosso desenvolvimento nos levou a uma solução única e premiada altamente considerada por uma indústria que luta para resolver os desafios da aceleração da adoção em grande escala de maior autonomia.” O Sr. Boulanger continuou: “As conclusões dos analistas de mercado e dos clientes confirmam claramente que estamos em uma posição única com uma solução de software que os OEMs precisam para melhorar o desempenho do ADAS e do AD.” O Sr. Boulanger disse: “A necessidade do mercado de uma solução de fusão e percepção de sensores que possa ser facilmente integrada e inclua todos os benefícios da LeddarVision nunca foi tão grande, e o uso da fusão de dados brutos torna a nossa oferta ainda mais atraente para os clientes.” O Sr. Boulanger concluiu: “A equipe da LeddarTech está animada e preparada para seguir em frente e dedicou o seu trabalho e o trabalho dos nossos técnicos a um objetivo ambicioso, porém alcançável, de ser a solução de software de fusão e percepção de sensores mais adotada do mercado.”

Sobre a LeddarTech

Fundada em 2007, a LeddarTech é uma empresa de software ADAS e AD automotivo que oferece soluções abrangentes de fusão e percepção de dados brutos completos, para que os clientes resolvam desafios essenciais em toda a cadeia de valor.

A tecnologia de software de nível automotivo da LeddarTech, LeddarVision , é uma solução flexível, robusta, econômica e independente de sensores que oferece modelos ambientais 3D altamente precisos. Além disso, o software escalonável é compatível com todos os níveis de autonomia SAE com a aplicação de algoritmos de IA e visão computacional para fundir dados brutos de sensores empregados em aplicativos L2-L5. A LeddarTech usa a fusão de dados brutos para detectar obstáculos muito pequenos na estrada com melhores taxas de detecção e menos alarmes falsos do que as soluções legadas de “fusão de objetos”. Além disso, obstáculos não classificados também são detectados, proporcionando uma camada adicional de segurança ao veículo.

A LeddarTech é responsável por muitas inovações de aplicações de automotivos e de mobilidade avançadas, tendo mais de 140 capacidades aprimoradas de condução ADAS e autônomas com patentes concedidas ou em andamento.

