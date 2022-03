LeddarTech Anuncia Nomeação de Derek Aberle e Nick Stone para seu Conselho Diretor

Derek Aberle, ex-presidente da Qualcomm, e Nick Stone, ex-vice-presidente da TPG Capital, são líderes empresariais com vasta experiência em tecnologia, e incentivo ao crescimento e mercados de capitais

QUEBEC CITY, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech®, líder global em tecnologia de detecção ADAS e AD mais flexível, potente e precisa, tem o prazer de anunciar a nomeação de Derek Aberle e Nick Stone para o seu Conselho Diretor.

A experiência do Sr. Derek Aberle inclui cargos executivos seniores em grandes empresas globais de tecnologia, bem como na comunidade de investimentos. O Sr. Aberle passou 17 anos na Qualcomm Incorporated, líder global em tecnologias e produtos móveis e afins, ocupando vários cargos executivos seniores. De 2014 a 2018, ele atuou como Presidente da Qualcomm, sendo responsável por todas as unidades da empresa, incluindo de licenciamento e semicondutores, bem como a organização de marketing e escritórios regionais em todo o mundo. Antes disso, ele atuou como EVP e Presidente do Grupo, e como EVP e Presidente de Licenciamento de Tecnologia da Qualcomm. Ele foi membro do comitê executivo da Qualcomm durante mais de uma década, ajudando a conduzir a estratégia geral da empresa. O Sr. Aberle liderou muitas das iniciativas de crescimento global da Qualcomm, incluindo nos mercados além dos smartphones, bem como sua expansão na China. Ele também liderou as unidades de licenciamento de tecnologia e de IP da Qualcomm, durante um período de enorme crescimento e rentabilidade, estabeleceu os programas de licenciamento 4G e 5G, e estruturou e negociou a principal licença da Qualcomm e outros acordos estratégicos. Depois que saiu da Qualcomm, o Sr. Aberle cofundou a XCOM Labs, uma empresa focada no desenvolvimento e comercialização de tecnologias sem fio avançadas, sendo atualmente o Vice-Presidente Executivo da empresa. Ele também é CEO da Prospector Capital Corp., uma empresa de aquisição para fins especiais.

O Sr. Aberle é formado em Economia de Business pela University of California, Santa Barbara e em Direito pela University of San Diego School of Law. Ele é membro do conselho da XCOM Labs, Prospector Capital Corp., Jaws Juggernaut Acquisition Corp., Alliance for SoCal Innovation e EvoNexus (uma incubadora do sul da Califórnia).

O Sr. Nick Stone tem mais de 20 anos de experiência na indústria de investimentos e é sócio da FS Investors desde 2010. Ele foi Vice-Presidente da TPG Capital, um dos maiores fundos de capital privado do mundo, e profissional de investimentos na Kohlberg Kravis Roberts Co. e Morgan Stanley. O Sr. Stone tem um vasto conhecimento em finanças, mercados globais e investimentos de alto nível. Ele participou de investimentos com um total de US $ 20 bilhões e aproximadamente US $ 2,5 bilhões com capital próprio durante sua carreira de sucesso.

O Sr. Stone se formou cum laude pela Harvard, foi um Arjay Miller Scholar na Stanford Graduate School of Business e reside em La Jolla, Califórnia.

“É com muito orgulho que recebemos Derek e Nick”, disse Michel Brûlé, presidente do Conselho de Administração da LeddarTech. “Nosso Conselho é composto por um grupo excepcional de líderes altamente qualificados e experientes que representam diferentes indústrias e campos de especialização, incluindo ex-gerentes seniores e CEOs de empresas como Bosch, Texas Instruments, NXP, Tata Motors, GM, Faurecia, Geely, BMW e Business Development Bank of Canada.” O Sr. Brûlé continuou: “A vinda de Derek e Nick trazendo sua vasta experiência em tecnologia, mercados globais e finanças irá aumentar ainda mais a experiência do Conselho, bem como solidificar nossa capacidade de acelerar o crescimento e o sucesso da LeddarTech”, disse o Sr. Brûlé.

“Temos o privilégio de receber Derek e Nick no nosso Conselho”, disse Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “Não há dúvida de que a liderança da nossa empresa será aprimorada pela formação executiva de Derek na indústria de tecnologia, especificamente na condução de estratégias globais, experiência em mercados internacionais, inteligência artificial e tecnologia sem fio, e pelas décadas de experiência de Nick nos mercados financeiros, onde ele liderou investimentos-chave em inúmeros setores e áreas geográficas”, acrescentou Boulanger. “A inclusão dessas pessoas excepcionais e respeitadas no nosso Conselho de Administração sem dúvida criará o incentivo para o avanço dos nossos ambiciosos objetivos estratégicos”, concluiu o Sr. Boulanger.

Sobre a LeddarTech

Fundada em 2007, a LeddarTech é uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, que viabiliza que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento, fusão e percepção em toda a cadeia de valor. A LeddarTech fornece soluções de percepção escaláveis econômicas de Nível 2+ ADAS ao Nível 5 de plena autonomia com LeddarVision™, uma plataforma de fusão e percepção de sensores de dados brutos que gera um modelo ambiental 3D abrangente a partir de uma variedade de tipos e configurações de sensores. A LeddarTech também dá suporte aos fabricantes LiDAR e integradores de sistemas automotivos de Nível 1-2 com o LeddarSteer™ de direção de feixe digital e o LiDAR XLRator™, uma solução para desenvolvimento LiDAR de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, e componentes principais de parceiros globais de semicondutores. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 100 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informações sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com, LinkedIn, Twitter, Facebook e YouTube.

