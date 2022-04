L’église de Shincheonji dévoilera son nouveau séminaire à la suite de sa série sur l’Apocalypse et les Paraboles

NEW YORK,, 1er avril 2022 /PRNewswire/ — Du 31 mars au 27 juin, l’église Shincheonji, l’église de Jésus, le Temple du Tabernacle du Témoignage, dévoilera son programme intermédiaire par le biais d’un nouveau séminaire. La série intitulée « The Testimony on the Revelation of the Old and New Testaments by Chapter » (« Témoignage sur l’Apocalypse de l’Ancien et du Nouveau Testament par chapitre ») sera disponible sur YouTube. Le contenu sera fourni par le Zion Christian Mission Center, le centre d’enseignement biblique gratuit de l’église Shincheonji.

Le séminaire débutera par une conférence spéciale du président Lee Man-Hee le 31 mars. Après l’explication par le président Lee de l’objectif du programme intermédiaire, 24 leçons enseignées par les responsables des églises de la branche de Shincheonji seront diffusées.

« Après le séminaire sur l’Apocalypse et le programme d’introduction, [les instructeurs] témoigneront du programme intermédiaire », a déclaré le président Lee. « Ce sont les personnes qui ont inscrit l’Ancien et le Nouveau Testament, même la Révélation, dans leur cœur et dans leur esprit pour devenir de véritables Bibles vivantes. Prenez-en note. Tout ce que vous pensez être faux, posez des questions et faites des commentaires à tout moment. »

Le séminaire en ligne se concentrera sur les chapitres essentiels de la Bible et abordera les sujets suivants :

L’alliance de Dieu, Abraham et l’Apocalypse

Le royaume des cieux créé selon le domaine céleste et spirituel

L’ordre de la trahison du peuple élu, de la destruction et du salut

Les livres scellés et les révélations de l’Ancien et du Nouveau Testament

L’issue de ceux qui ont respecté l’alliance et de ceux qui ne l’ont pas respectée

Cette dernière série fait suite à de précédents séminaires YouTube expliquant le livre de la Révélation et à une série de 24 épisodes sur les paraboles des secrets du ciel. Jusqu’à présent, le séminaire sur les paraboles de Jésus a dépassé les 15 millions de vues.

Au total, 2 000 pasteurs ont signé un protocole d’accord avec l’église Shincheonji et ont demandé à recevoir du matériel pédagogique. Plus de 100 pasteurs, évangélistes et séminaristes coréens se sont inscrits au programme biblique standard proposé par l’église Shincheonji.

« Comme l’église de Jésus de Shincheonji connaît une croissance rapide, même les pasteurs peuvent demander du matériel pédagogique et demander l’envoi de conférenciers », a déclaré un responsable de l’Église. « La raison pour laquelle nous sommes capables de diffuser la meilleure parole de l’humanité est que Dieu est avec nous. J’espère que ce sera un moment où les gens pourront vérifier, par la parole de la Révélation que Dieu a promise et accomplie, les secrets de la Bible qui n’ont jamais [été] connus. »

Contact : revelation@ scjamericas.com