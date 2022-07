Les appareils de forage XCMG soutiennent les infrastructures de transport public et de génie hydraulique au Kenya

« XCMG s’engage à fournir des technologies de construction avancées et des équipements de construction haut de gamme qui permettraient d’atteindre une croissance mutuellement complémentaire avec nos partenaires internationaux, nous persistons également à offrir des services après-vente complets », a déclaré Wang Min, président de XCMG.

XCMG a été parmi les premières entreprises de construction chinoises à pénétrer le marché africain. À Nairobi, au Kenya, les foreuses rotatives XR360 et XR400E de XCMG participent à la construction de la voie express de l’aéroport, la route entièrement fermée et à échange complet adopte la norme routière nationale de niveau A du Kenya et la norme de charge de pont de niveau I de la Chine, avec quatre/six voies à double sens et une vitesse de conception de 80 kilomètres/heure.

Une fois achevée, la voie rapide améliorera efficacement les conditions de circulation de la section de l’aéroport de Nairobi et améliorera grandement la capacité du trafic routier des principaux pôles d’échange, favorisant ainsi les échanges économiques entre les différentes zones urbaines de Nairobi.

Dans le comté de Garissa au Kenya, le Projet d’irrigation de dérivation de Bura du Conseil national d’irrigation du pays est actuellement en cours de construction. Le projet de 100 kilomètres de long introduira l’eau de la rivière Tana dans les terres agricoles afin de stimuler le rendement agricole dans la région de Bura, et la foreuse rotative XR400E de XCMG améliore considérablement la vitesse de construction.

Le modèle a une hauteur de travail de 26 à 27 mètres, et un poids de 120 tonnes, il peut atteindre 103 mètres de profondeur et 2,8 mètres de diamètre maximum du forage de fondation des pieux. La XR400E est la plus grande foreuse rotative introduite sur le marché est-africain. Garantissant des performances fiables, une large gamme d’opérations et une grande efficacité de construction, elle est utilisée dans de nombreux projets majeurs au Kenya.

Entre-temps, la machine de perçage de tuyaux XDN1500-R de la Fondation XCMG développée conjointement avec la quatrième branche d’ingénierie de CPP a été mise en service avec succès dans le projet d’adduction et de distribution d’eau de la province du Yunnan (détournement de Dianzhong vers le sud-est de la ville de Kunming).

L’équipe R&D de la Fondation XCMG a optimisé et mis à niveau l’équipement en fonction des besoins géologiques et d’ingénierie du projet, pour non seulement résoudre le risque de construction, mais aussi améliorer l’efficacité de la construction et la durée de vie des composants.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur XCMG.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1850247/image.jpg