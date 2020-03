Les écouteurs Bluetooth « truly wireless » de Padmate, PaMu Scroll, remportent le prix 2020 iF Design Award

– La société lance également une campagne mondiale de recrutement de distributeurs

XIAMEN, Chine, 6 mars 2020 /PRNewswire/ — Les écouteurs PaMu Scroll, du fabricant de produits électroniques novateurs Padmate, ont remporté le prix 2020 iF Design Award à Hambourg, en Allemagne. Suite à cette victoire, Padmate a annoncé une nouvelle campagne mondiale de recrutement et de distribution pour commercialiser le produit primé.

Le chef designer de Padmate, Cai Xiaolu, a déclaré : « La conception des PaMu Scroll s’inspire des anciens parchemins chinois, qui étaient utilisés pour communiquer des informations sous forme de mots et d’images, tout comme nous utilisons aujourd’hui des écouteurs Bluetooth pour la communication vocale. »

L’utilisation unique d’une imagerie influencée par les parchemins, reflétant l’essence des formes d’expression chinoises, différencie le produit sur le marché des écouteurs Bluetooth tout en attirant un groupe de fans qui aiment afficher leur personnalité. La société s’est également associée au Palace Museum pour lancer conjointement des écouteurs Scroll avec un design personnalisé inspiré des robes de dragon impériales chinoises, mettant en avant le style oriental de la marque.

Les écouteurs PaMu Scroll offrent une qualité sonore exceptionnelle et une reproduction sonore très fidèle. Avec un design ergonomique leur permettant de s’adapter parfaitement à l’oreille et un poids de seulement 5 grammes (0,175 oz), les écouteurs sont légers et sans gêne pour les oreilles, ce qui les rend confortables à porter. Leur conception étanche, basée sur la norme exigeante IPX6, permet aux utilisateurs d’utiliser ces écouteurs dans toutes les circonstances, sans avoir à s’inquiéter lorsqu’ils courent ou lorsqu’il pleut.

Padmate a également annoncé le lancement d’une campagne de recrutement destinée aux agents intéressés par la vente et la distribution de ses produits dans le monde. La société compte reprendre son design de type parchemin et sortir de nouveaux écouteurs Bluetooth « truly wireless » améliorant l’expérience d’écoute. Les parties intéressées sont invitées à contacter info@padmate.cn.

Créée en 2011, la société Padmate développe et fabrique des écouteurs Bluetooth et des produits électroniques innovants, contribuant à des modes de vie sains grâce à la technologie. Pour concevoir ses designs uniques, la société puise son inspiration dans ce qui est généralement perçu comme naturellement agréable par tout un chacun, ainsi que dans les modes classiques, transformant chaque paire d’écouteurs en une véritablement œuvre d’art. En 2018 et 2019, la société a lancé deux produits sur Indiegogo, PaMu Scroll et PaMu Slide, bénéficiant du soutien de plus de 80 000 contributeurs et établissant à cette occasion deux nouveaux records sur cette plateforme. PaMu, une marque de la catégorie des produits audio de Padmate, se consacre au développement de produits hautement personnalisés, qui ont été reconnus et recommandés par de grands noms de l’expérience produit, ainsi que par les joueurs de la NBA Spencer Dinwiddie et Kyle Kuzma.

