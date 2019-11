Les écrans LED Absen sont utilisés durant la Conférence sur la cybersécurité en Afrique

Un grand nombre d’activités étant menées pendant la conférence, l’écran principal doit être fiable et offrir des rendus visuels extraordinaires. Absen PL2.9 Lite présente une gamme de couleurs NTSC de 110 % et un contraste élevé de plus de 7 000:1, qui permettent d’obtenir une excellente uniformité de la luminosité et des couleurs. Par ailleurs, la série PL Lite est capable de conserver une échelle de gris élevée, même dans des conditions de faible luminosité, pour donner des images beaucoup plus nettes et vives. Dotée de toutes ces technologies, la série PL Lite permet au public de percevoir facilement chaque détail du contenu sur l’écran, même dans le coin le plus éloigné.

La conception de la série PL Lite satisfait aussi parfaitement la demande pour des solutions de location, comme cette rencontre. Grâce au système de verrouillage automatique vertical à la pointe du secteur, une seule et même personne peut installer rapidement et facilement la série PL Lite, en garantissant une sécurité et une protection maximales des pixels. Afin d’apporter un fonctionnement simple et une expédition économique, la série PL Lite comprend des panneaux particulièrement légers qui sont encore plus résistants et précis grâce à leur nouveau châssis de cabinet. Le nouveau châssis robuste du cabinet est conforme à la norme d’étanchéité IP65/54, ce qui fait de l’écran PL Lite une solution de location parfaite, adaptée à tous les temps et destinée à une large gamme d’applications.

Absen ne s’est pas seulement forgé une réputation en raison de la qualité de ses produits, mais aussi pour son service adéquat et efficace. Puisque la société de location, OK Events Resources, était confrontée à la tâche ardue de manier un écran aussi grand pour la première fois, les ingénieurs d’Absen ont proposé un service à distance 24h/24 et 7j/7 pour résoudre le moindre problème avec eux, afin d’assurer le succès de l’évènement. « J’apprécie vraiment les efforts déployés par les ingénieurs pour que cet évènement soit une vraie réussite », déclare le fondateur d’OK Events Resources. « Nous avons dû effectuer de nombreux tests pour veiller à ce que la capacité de chargement et le processeur 4K soient prêts pour le grand écran. Les ingénieurs sont très professionnels et compétents car ils savent comment modifier finement les réglages du système pour atteindre les meilleurs rendus. »

