Les systèmes UPS de Tripp Lite soutiennent le mode de transport du AIRVO™ 2 de Fisher & Paykel Healthcare

CHICAGO, 28 avril 2020 /PRNewswire/ — Tripp Lite, l’un des principaux fabricants mondiaux de solutions de protection électrique et de connectivité, propose des systèmes d’alimentation sans coupure (systèmes UPS) de qualité médicale qui répondent aux exigences détaillées de Fisher & Paykel Healthcare pour alimenter l’AIRVO 2, leur système humidifié permettant d’administrer une oxygénothérapie nasale à haut débit.

D’après les tests effectués par Fisher & Paykel Healthcare, les systèmes UPS de qualité médicale SmartPro® SMART700HGL (120 V) et SMX700HGL (230 V) de Tripp Lite répondent aux spécifications recommandées pour alimenter l’AIRVO 2 dans les applications mobiles et portables. Ces systèmes UPS à tour offrent une isolation complète de la ligne et réduisent le courant de fuite cumulé des équipements connectés à moins de 100 microampères. L’isolation complète prend également en charge le filtrage du bruit et la protection contre les surtensions de mode commun.

Les systèmes UPS sont équipés de batteries lithium-fer-phosphate (LiFePO 4 ) permettant d’alimenter l’AIRVO 2 pendant le transport du patient. Ces batteries offrent beaucoup plus de cycles de charge que les batteries plomb-acide équivalentes.

« L’alimentation des équipements connectés aux appareils médicaux mobiles est un aspect essentiel des soins de santé », a déclaré le directeur des solutions de soins de santé de Tripp Lite, Jim Folk. « Les systèmes UPS 700 VA de qualité médicale de Tripp Lite, qui sont équipés de batteries lithium-ion, permettent à l’AIRVO 2 d’accompagner le patient dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée. La capacité d’alimenter l’équipement sur chariot en mode de transport garantit que le traitement puisse se poursuivre sans interruption », ajoute-t-il.

Caractéristiques essentielles des systèmes UPS 700 V de qualité médicale de Tripp Lite équipés de batteries lithium-ion

Fonctionnement interactif de la ligne de 700 VA (450 W)

Conformité UL 60601-1 pour les espaces environnants des soins aux patients

Les batteries lithium-fer-phosphate garantissent une alimentation de secours fiable

La durée de vie de la batterie est de 10 000 cycles (comparés aux 500 cycles des batteries au plomb-acide)

La régulation automatique de la tension (RAT) corrige les fluctuations de tension

La cage de Faraday offre une isolation complète de la ligne et réduit le courant de fuite (<100 µA)

Modèles 120V (SMART700HGL) et 230V (SMX700HGL)

À propos de Tripp Lite

Des bureaux aux infrastructures critiques, les produits et solutions de Tripp Lite alimentent et connectent les ordinateurs, les équipements de mise en réseau et les appareils électroniques constituant la base de notre monde numérique. Basée à Chicago depuis 1922, Tripp Lite possède des bureaux et des partenaires dans le monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur tripplite.com.

À propos de Fisher & Paykel Healthcare

Fisher & Paykel Healthcare est l’un des principaux concepteurs, fabricants et distributeurs de produits et de systèmes destinés aux soins respiratoires, aux soins aigus, à la chirurgie et au traitement de l’apnée obstructive du sommeil. Les produits de la société sont vendus dans plus de 120 pays à travers le monde. Pour plus d’informations, rendez-vous sur fphcare.com.

