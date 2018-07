Les talents mondiaux de l’industrie portuaire et du transport maritime sont invités à l’édition d’été 2018 du programme de formation « C Blue » de China Merchants

SHENZHEN, Chine, 6 juillet 2018 /PRNewswire/ — Le 5 juillet 2018, le troisième programme de formation « C Blue » de China Merchants a tenu sa cérémonie de clôture au China Merchants Port Plaza de Shenzhen. 25 participants de 13 pays répartis sur quatre continents le long de l’initiative « Une ceinture, une route » ont été diplômés du programme.

Ont assisté à la cérémonie la secrétaire générale adjointe de la China Merchants Charitable Foundation (« CMCF »), Mme Huang Yi ; le président de l’Autorité portuaire du Sri Lanka, le Dr Parakrama Dissanayake ; le doyen associé du Shanghai Advanced Institute of International Shipping de l’Université maritime de Shanghai (« SMU »), M. Yu Siqin, ainsi que le directeur général adjoint de China Merchants Port Holdings Company Ltd. (« CMPort »), M. Yan Gang.

Mme Huang a adressé ses félicitations à tous les stagiaires. Elle estime que C Blue a remporté un plus grand succès grâce aux efforts conjoints de toutes les parties. Il y a plus de cent ans, China Merchants finançait des enfants sous la dynastie Qing pour qu’ils aillent aux États-Unis à la recherche d’un rajeunissement pour la Chine. Aujourd’hui, le groupe invite les talents de différents pays par le biais du programme C Blue à partager l’expérience et les réalisations de la Chine en matière de développement.

Le Dr. Dissanayake a considéré C Blue comme une innovation marquante où les jeunes peuvent cultiver des amitiés et une confiance mutuelle qui ouvrent la voie à la collaboration. Il a également apprécié la vision de C Blue selon laquelle les stagiaires contribueraient au développement de l’initiative « Une ceinture, une route » à l’avenir grâce à une meilleure compréhension de la culture et de l’expérience de développement de la Chine.

M. Yu a déclaré que la SMU utiliserait pleinement son corps professoral et ses avantages régionaux pour promouvoir C Blue. Il a estimé que le projet est une méthode importante pour relier les rêves de développement socio-économique de différents pays.

Au nom des stagiaires de C Blue, M. Kaan Anul de Turquie a exprimé sa sincère gratitude à tous et a partagé sa compréhension de la signification de C Blue : le « C » comme l’initiale de « Culture Exchange », « Communicate Internationally » et « Collaboration » véhicule les valeurs des mots cités précédemment.

M. Yan a déclaré que C Blue a été détenu avec succès trois fois et est devenu une carte de visite pour CMPort. Le programme a construit une plate-forme pour les talents de différents pays et est un portrait vivant de CMPort qui ose entreprendre des missions historiques et réagit activement à l’initiative « Une ceinture, une route ».

Lancé à Shanghai le 12 juin, le programme de formation d’été 2018 « C Blue » de China Merchants est financé par la fondation CMCF, organisé conjointement par le CMPort et l’Université maritime de Shanghai. Depuis 2016, il propose une série de cours de formation pointus sur les activités portuaires et le transport maritime aux jeunes talents de l’industrie portuaire mondiale. Les stagiaires peuvent non seulement apprendre les théories des ports, du transport maritime et des zones franches, mais aussi visiter des entreprises chinoises de premier plan dans ces industries, telles que Shanghai Yangshan Port, Zhenhua Port Machinery Company, China Merchants Zhangzhou Economic and Technological Development Zone, Shekou Container Terminal et China Merchants Bonded Logistics.

Le succès de C Blue a nettement contribué à la notoriété du concept « Une ceinture, une route ». De la transition progressive des échanges de capitaux à la gestion et aux échanges culturels, il explique mieux la mission du CMPort, intitulée « We Connect the World ». Les stagiaires devraient appliquer leur expérience au développement de l’industrie portuaire dans leur pays et parvenir ensemble à la prospérité économique et sociale du programme « Une ceinture, une route ».

La prochaine édition du C Blue est prévue pour octobre 2018.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Vincent An

+86 755 2667 6090

vincentan@cmhk.com

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/715323/CMPort_attendees. jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/715324/CMPort_ graduation.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/715325/CMPort_global_ talent.jpg