L’Ethiopian Skylight Hotel a été inauguré à Addis Ababa

SHENZHEN, Chine, 31 janvier 2019 /PRNewswire/ — Grand Skylight Hotel, une marque d’hôtellerie nationale réputée de Chine, a lancé avec succès son hôtel emblématique à Addis Ababa, la ville plateforme de l’Afrique de l’Est, avec la compagnie aérienne de renommée mondiale Ethiopian Airlines. Cette initiative marque la présence internationale de Grand Skylight en Afrique et est une étape affirmative de l’initiative « la Ceinture et la Route » de Chine qui renforce les liens entre la Chine et l’Afrique.

Le 27 janvier 2019, Ethiopian Airlines a dévoilé l’Ethiopian Skylight Hotel à Addis Ababa, en Ethiopie. Son Excellence le premier ministre Abiy Ahmed et le PDG d’Ethiopian Airlines M. Tewolde Gebre Mariam ont présidé la grande ouverture et prononcé un discours. Des représentants de premier rang du gouvernement éthiopien, des diplomates, des personnalités internationales et des représentants de médias internationaux étaient parmi les quelques 3 000 invités. M. Zhang Guochao, président de Shenzhen Grand Skylight Hotels Management Company (GSHM) a pris la parole devant une audience internationale visiblement impressionnée.

« L’ambiance de l’hôtel est excellente. Il est contemporain, lumineux, très spacieux et luxueux, comme il sied à un véritable projet phare en Afrique continentale », a déclaré S.E. le premier ministre Abiy Ahmed, s’attirant une profusion d’éloges.

Dans son élocution exaltée, le PDG d’Ethiopian Airlines, M. Tewolde Gebre Mariam, a exposé aux invités les vastes opportunités de croissance de l’hôtel face au potentiel excitant du tourisme local et du marché MICE. Il a félicité l’équipe pionnière de l’hôtel pour ses efforts diligents et présenté une lettre d’appréciation personnellement signée au groupe de travail GSHM.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Ethiopian Airlines, prélude du nouvel esprit africain. L’Ethiopian Skylight Hotel est un hôtel haut de gamme qui offre le plus grand nombre de chambres dans la localité, les aménagements les plus complets et la plus grande superficie de banquet. L’avenir nous attend et tout est possible », a ajouté M. Zhang Guochao, président de GSHM. « Shenzhen Grand Skylight Hotels Management Company est une marque célèbre de Chine, forte de plus de 33 ans d’expérience à l’international et avec 60 hôtels gérés et en cours de construction. En tant que membre de l’Aviation Industry Corporation of China (AVIC), qui figure dans la liste Fortune Top 500 pour l’aviation, GSHM n’a ménagé aucun effort pour ajouter à l’initiative « la Ceinture et la Route » de Chine. De même, c’est dans la plus grande urgence que nous avons renforcé l’équipe pionnière de l’Ethiopian Skylight Hotel avec ce qu’il fallait pour faire de la grande ouverture un succès retentissant. »

À propos de l’Ethiopian Skylight Hotel

L’hôtel est adjacent à l’aéroport international Bole d’Addis Ababa. Il occupe environ 40 000 mètres carrés et est appuyé par un investissement de 65 millions USD. Il a été construit par AVIC Engineering Corporation en tant qu’entrepreneur EPC, avec 373 chambres, trois restaurants (y compris le plus grand restaurant chinois d’Ethiopie à 900m2, un restaurant éthiopien traditionnel de 900m2), et trois salons bars. La grande salle de bal est conçue pour accueillir 2 000 invités à la fois, ce qui en fait la plus grande salle de bal d’Ethiopie. L’hôtel offre cinq salles de réception de capacités diverses, un centre de conditionnement physique, une piscine chauffée en extérieur, un terrain de pratique de mini-golf, un centre d’exposition de 600m2, une boutique ainsi qu’une billetterie et d’autres aménagements.

Le propriétaire du projet hôtelier est Ethiopian Airlines, la compagnie aérienne la plus importante, connaissant la plus forte croissance et la plus rentable d’Afrique, qui jouit d’une influence considérable et est renommée à l’international.

À propos de Grand Skylight Hotels Management Company (GSHM)

GSHM est une filiale en propriété exclusive d’AVIC dont le capital social s’élève à 298 millions de yuans. La société a commencé à exercer ses activités en 1985 en utilisant le Shenzhen Shanghai Hotel comme base et a plus de 30 ans d’expérience en planification d’hôtels, conseils en matière de construction et gestion des opérations.

La société cible le secteur hôtelier moyen à haut de gamme. La société compte aujourd’hui plus de 60 hôtels en Chine et à l’étranger et figure parmi les 30 premiers groupes de gestion hôtelière de Chine.