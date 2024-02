LEXI Recorded : la nouvelle solution révolutionnaire d’AI-Media en réponse à la demande croissante de vidéo à la demande

BROOKLYN, État de New York, 14 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — AI-Media se réjouit d’annoncer l’arrivée d’un nouveau venu dans son kit d’outils de sous-titrage automatisés, développés pour les services de vidéo à la demande : LEXI Recorded. Initialement conçu pour une grande franchise sportive, ce produit avant-gardiste exploite la technologie d’intelligence artificielle (ou IA) de pointe de la solution signature développée par AI-Media, à savoir LEXI. LEXI Recorded vise à répondre à la demande en plein essor pour les solutions de sous-titrage rentables, capables de traiter à la fois aisément et rapidement de grandes quantités de contenu enregistré, et assorties d’un niveau supérieur de précision. LEXI Recorded est pleinement compatible avec différents logiciels tiers de gestion multimédia pour s’intégrer facilement dans un flux de production média géré de bout en bout, dont l’automatisation permet d’optimiser l’efficacité des étapes en lien avec le sous-titrage de contenus enregistrés.

En charge du département Produits chez AI-Media, Bill McLaughlin observe que : « LEXI Recorded représente une avancée considérable dans le domaine du sous-titrage automatisé pour les médias enregistrés, offrant une rapidité d’exécution, une précision et une rentabilité inégalées. Notre solution ne se limite pas à simplement répondre aux exigences en matière de sous-titrage rapide et précis d’un volume élevé de contenu enregistré, mais vise à les dépasser. Sa précision comparable à celle du sous-titrage humain, sa capacité à s’intégrer aisément à divers flux de production, et son prix de base établi à 0,20 USD par minute, changent la donne pour les grands diffuseurs de contenu.

Nous sommes fiers de poursuivre notre culture teintée d’innovation et de leadership dans le domaine du sous-titrage. LEXI Recorded témoigne de notre engagement à développer des solutions de pointe permettant aux entreprises de doper l’efficacité de l’accessibilité aux données dans la production média ».

Ci-dessous les fonctionnalités clés de LEXI Recorded :

Rapidité et efficacité : La solution LEXI Recorded est conçue pour un traitement rapide des fichiers sous-titrés, et permet aux entreprises d’effectuer leurs livraisons dans le respect des calendriers serrés de leurs clients. Elle peut traiter une multitude de formats de fichiers, aussi rapidement que la durée effective de la vidéo.

La solution LEXI Recorded est conçue pour un traitement rapide des fichiers sous-titrés, et permet aux entreprises d’effectuer leurs livraisons dans le respect des calendriers serrés de leurs clients. Elle peut traiter une multitude de formats de fichiers, aussi rapidement que la durée effective de la vidéo. Haute précision : Alimentée par une technologie IA avancée, LEXI Recorded délivre une précision supérieure, avec un taux de reconnaissance d’entités nommées (ou « NER » pour Named-entity recognition) mesuré à hauteur de 98 %, voire supérieur si couplée à des dictionnaires personnalisés ou à des modèles thématiques, ou topic models.

Alimentée par une technologie IA avancée, LEXI Recorded délivre une précision supérieure, avec un taux de reconnaissance d’entités nommées (ou « NER » pour Named-entity recognition) mesuré à hauteur de 98 %, voire supérieur si couplée à des dictionnaires personnalisés ou à des modèles thématiques, ou topic models. Rentabilité : L’automatisation apportée par la solution LEXI Recorded tend à réduire les frais d’exploitation, ce qui la rend rentable pour les entreprises de toutes tailles. Disponible à partir de seulement 0,20 USD par minute, LEXI Recorded permet à nos clients de réaliser de sensibles économies par rapport au modèle traditionnel de sous-titrage humain de contenu enregistré.

L’automatisation apportée par la solution LEXI Recorded tend à réduire les frais d’exploitation, ce qui la rend rentable pour les entreprises de toutes tailles. Disponible à partir de seulement 0,20 USD par minute, LEXI Recorded permet à nos clients de réaliser de sensibles économies par rapport au modèle traditionnel de sous-titrage humain de contenu enregistré. Modèles d’intégration flexibles destinés à des flux de travail diversifiés : Ayant pleinement conscience de la diversité des flux de production, AI-Media propose différents modèles d’intégration tout en souplesse pour que les utilisateurs puissent paramétrer l’intégration de LEXI Recorded en fonction de leurs configurations uniques, via une API, un dossier partagé, ou une intégration personnalisée, répondant ainsi à des écosystèmes logiciels variables.

Ayant pleinement conscience de la diversité des flux de production, AI-Media propose différents modèles d’intégration tout en souplesse pour que les utilisateurs puissent paramétrer l’intégration de LEXI Recorded en fonction de leurs configurations uniques, via une API, un dossier partagé, ou une intégration personnalisée, répondant ainsi à des écosystèmes logiciels variables. Intégration API pour l’interconnexion des flux de travail : L’interface API d’AI-Media se trouve au cœur des fonctionnalités d’intégration de LEXI Recorded. Cette API conviviale pour les développeurs est conforme aux standards de l’industrie, à savoir REST, JSON, clé API, HTTPS ou TLS, ce qui la rend simple d’installation et d’exploitation. L’API prend aussi bien en charge les commandes exécutées par l’IA de LEXI Recorded que celles assurées par des sous-titreurs professionnels, pour une transition en douceur entre les deux modèles, et sans effet sur vos opérations.

L’interface API d’AI-Media se trouve au cœur des fonctionnalités d’intégration de LEXI Recorded. Cette API conviviale pour les développeurs est conforme aux standards de l’industrie, à savoir REST, JSON, clé API, HTTPS ou TLS, ce qui la rend simple d’installation et d’exploitation. L’API prend aussi bien en charge les commandes exécutées par l’IA de LEXI Recorded que celles assurées par des sous-titreurs professionnels, pour une transition en douceur entre les deux modèles, et sans effet sur vos opérations. Traduction instantanée : En déposant vos projets assortis d’un fichier audio enregistré dans plus de 30 langues, vous avez la possibilité de récupérer les sous-titres dans la même langue que celui du fichier d’origine, ou d’obtenir la traduction des sous-titres, effectuée par l’IA.

En déposant vos projets assortis d’un fichier audio enregistré dans plus de 30 langues, vous avez la possibilité de récupérer les sous-titres dans la même langue que celui du fichier d’origine, ou d’obtenir la traduction des sous-titres, effectuée par l’IA. Diverses options d’interface : Vous avez le choix entre utiliser le portail en ligne LEXI Recorded ponctuellement ou, pour les utilisateurs à volume élevé, configurer une intégration sur mesure et traiter le contenu très rapidement et sans effort.

Vous avez le choix entre utiliser le portail en ligne LEXI Recorded ponctuellement ou, pour les utilisateurs à volume élevé, configurer une intégration sur mesure et traiter le contenu très rapidement et sans effort. AI-Media propose également un service d’assistance disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, assuré par des intervenants passés maîtres dans l’ingénierie informatique.

LEXI Recorded rejoint le kit d’outils LEXI d’AI-Media, et la confirme dans sa position de leader mondial de la technologie et des services de sous-titrage.

L’équipe d’AI-Media présentera la solution LEXI Recorded lors du salon NAB Show 2024, qui se tiendra du 14 au 17 avril prochains à Las Vegas. Cet événement majeur dédié aux médias et à la diffusion est le plus important au monde. Cliquez ICI pour vous inscrire à une session individuelle lors du salon, et en découvrir davantage sur LEXI Recorded ou sur les autres solutions d’AI-Media.

Pour obtenir tous les détails sur LEXI Recorded, rendez-vous sur la page LEXI Recorded du site Internet d’AI-Media.

À propos d’AI-Media

Fondée en Australie en 2003, la société technologique AI-Media se distingue parmi les numéros uns du monde en développant des solutions de qualité supérieure en matière de sous-titrage en direct ou sur la base d’enregistrements, de transcription et de traduction. La société permet aux principaux diffuseurs, entreprises et organisations gouvernementales du monde entier de délivrer des sous-titres ultraprécis, sécurisés et rentables au moyen de LEXI, sa solution de sous-titrage automatique alimentée par l’IA. À l’échelle mondiale, AI-Media diffuse chaque mois plus de 10 millions de minutes de contenu média en direct et/ou enregistré, mais aussi des événements en ligne et des flux Web. AI-Media (ASX : AIM) est coté à la bourse australienne depuis le 15 septembre 2020. Pour en savoir plus sur AI-Media, rendez-vous sur : AI-Media.tv.

