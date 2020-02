LG U+ remporte le prix GLOMO de l’innovation en matière de RV 5G

BEIJING, 27 février 2020 /PRNewswire/ — Article de China.org.cn sur LG U+, qui a remporté le prix GLOMO de l’innovation en matière de réalité virtuelle (RV) 5G.

Lors des Global Mobile Awards (GLOMO) 2020, l’opérateur mobile sud-coréen LG U+ a remporté le prix de la meilleure innovation mobile Médias et divertissement pour ses services de RV 5G. Ce prix est une reconnaissance des services révolutionnaires de l’entreprise en matière de réalité virtuelle 5G.

Les prix GLOMO récompensent les entreprises et les particuliers stimulant l’innovation dans le secteur de la téléphonie mobile, qui évolue rapidement. Les prix comptent 35 catégories, allant des applications mobiles aux smartphones, en passant par la diversité des technologies et le leadership. Ils sont organisés par la GSM Association, une organisation sectorielle représentant les intérêts de plus de 800 opérateurs de réseaux mobiles du monde entier.

La réalité virtuelle 5G de LG U+ est le tout premier service de ce genre au monde pour la 5G commerciale. Son service primé, U+VR, propose plus de 1500 expériences de RV telles que des vidéos de RV en 3D et des vidéos 4K ultra-HD. Le service a constitué une énorme bibliothèque de contenus conçue pour attirer un public très diversifié, comprenant des jeux, des spectacles, du sport en direct, des films, des galeries panoramiques, du contenu éducatif, des comédies et des vidéos de style de vie.

Le jury a déclaré que U+VR était « un précieux exemple du potentiel existant lorsque l’on combine judicieusement la 5G et la RV, en traitant les questions de bande passante et de latence avec une approche clairvoyante de l’expérience utilisateur », et cela « ouvre la voie à une véritable RV mobile ».

LG U+ a lancé son service 5G début avril 2019, proposant à ce jour le service à 85 villes en Corée du Sud. La société est engagée à mieux développer les services de vidéo ultra-HD et de RV mais aussi de nouvelles applications commerciales de la 5G, l’ensemble nécessitant les meilleurs réseaux 5G pour garantir l’expérience.

Lee Hyuk-ju, le directeur financier de LG U+, a déclaré lors d’une conférence de presse organisée le 7 février que les performances de l’entreprise en 2019 avaient dépassé les attentes, avec une hausse des activités tant sur le réseau fixe que sur le réseau sans fil. M. Lee a insisté sur la contribution de la 5G.

Les rapports financiers de 2019 des trois principaux opérateurs de téléphonie mobile en Corée du Sud, à savoir KT, LG U+ et SKT, ont montré que la 5G avait clairement contribué à augmenter les bénéfices durant l’année. Les données indiquent que le chiffre d’affaires de LG U+ a augmenté de 5,6 %, soit la plus forte hausse parmi les trois principaux opérateurs.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1095740/LG_U_5G.jpg