L’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal présente les avancées de ses recherches biomédicales spatiales à la Global Health Exhibition

RIYAD, Arabie saoudite, 30 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — L’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal (ci-après « KFSH&RC ») s’affiche en pionnier et présente à la fois ses perspectives en matière de recherche biomédicale spatiale et son rôle dans l’amélioration de la santé à la Global Health Exhibition, à laquelle l’hôpital participe au titre de partenaire santé stratégique.

Durant l’exposition, le KFSH&RC revient sur le côté inédit de ses quatre conduites de recherche en sciences cellulaires dans l’espace. Ces expériences englobent des tests de réponse des cellules immunitaires à l’inflammation dans l’espace, le suivi de l’activité des milliers de gènes des cellules immunitaires exposées à l’inflammation au fil du temps, et la surveillance des mutations de la durée de vie de l’acide ribonucléique (ARNm) entre l’espace et la Terre. De plus, le pavillon KFSH&RC propose une simulation de réponse inflammatoire au traitement médicamenteux au moyen d’un modèle de cellule immunitaire visant à explorer ses applications potentielles en prévention et en traitement précoce.

Ces recherches menées en collaboration avec l’autorité spatiale saoudienne s’inscrivent dans le cadre de la mission scientifique des astronautes saoudiens Rayyanah Barnawi et Ali Al-Qarni vers la Station spatiale internationale (ou SSI). Elles ont pour but de contribuer à la recherche prospective et son champ d’application en médecine spatiale pour renforcer la sécurité des chercheurs de l’espace et exploiter ces connaissances au profit de la communauté mondiale des patients.

L’équipe de recherche dirigée par le Dr Khaled Saad Abu Khubrah, responsable du département de la biomédicine moléculaire et de la recherche au KFSH&RC, le Dr Wijdan Al-Ahmadi du KFSH&RC, et le Dr Edward Hattie du centre des technologies spatiales américain BioServe, situé dans l’état du Colorado, a piloté les expériences scientifiques pendant quatre jours.

Le KFSH&RC poursuit activement ses recherches en sciences biomédicales spatiales dans le but d’atteindre une meilleure compréhension des effets de la déficience en gravité et des radiations cosmiques sur le corps humain. Ces recherches exploitent un environnement spatial unique, et ouvrent la voie à des expériences médicales qui ne sont pas réalisables sur Terre, et notamment l’étude de la croissance des cellules et des tissus dans des conditions de microgravité. Cette analyse pourrait conduire à des découvertes révolutionnaires dans le traitement des maladies, ainsi qu’à de nouveaux champs d’application de la médecine spatiale.

Le KFSH&RC est mondialement reconnu pour ses services de soins de santé spécialisés et son leadership en matière d’innovation. L’hôpital est un centre de recherche et d’éducation médicale avancé, qui s’efforce de développer des technologies médicales et de faire évoluer les soins de santé à l’échelle mondiale en partenariat avec de grandes institutions locales, régionales et internationales dans les domaines cliniques, de recherche et d’éducation.

