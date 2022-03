Líderes Tecnológicos Lançam SustainableIT.org para Abordar Mudanças Climáticas

Líderes globais de tecnologia unem-se à Delphix para fundar organizações sem fins lucrativos para promover a sustentabilidade

REDWOOD CITY, Califórnia, March 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Hoje, um think tank de líderes globais de tecnologia e Delphix , líder do setor de gerenciamento de dados de teste de DevOps, anunciou a criação da SustainableIT.org , uma organização sem fins lucrativos focada no avanço da sustentabilidade global por meio da liderança tecnológica.

“A sustentabilidade é a megatendência do século”, disse Jedidiah Yueh, Diretor Fundador da SustainableIT.org e Fundador e CEO da Delphix. “Há muito tempo a sustentabilidade tem sido um problema para outra pessoa resolver. Hoje, estamos unindo forças com líderes de tecnologia das maiores organizações do mundo para tornar a sustentabilidade um problema coletivo a ser resolvido por todos.”

Ao longo da próxima década, os sistemas tecnológicos irão aumentar drasticamente o consumo de energia e o impacto ambiental e do carbono. E os programas de transformação digital estão cada vez mais colocando em risco a privacidade dos dados do consumidor, uma grande preocupação por parte dos governos.

No entanto, a maioria das organizações define independentemente sua abordagem à sustentabilidade, sem métricas ou relatórios padrão para os três pilares da sustentabilidade: ambiental, social e governança.

A SustainableIT.org unirá líderes de TI e especialistas de todo o mundo para definir as melhores práticas e métricas padrão para os três pilares da sustentabilidade, a fim de impulsionar a transparência e o progresso em direção a um futuro sustentável.

“Líderes e equipes de TI querem ter mais impacto nas iniciativas de sustentabilidade. O lançamento da SustainableIT.org é um momento importante para a capacitação da TI a cumprir sua promessa – não apenas inovar para as empresas e nossos clientes, mas ajudar a salvar o mundo”, disse Brian Kirkland, CIO da Choice Hotels.

A SustainableIT.org é uma organização sem fins lucrativos regida por líderes globais de tecnologia com o apoio de parceiros e do consultor técnico Delphix. O conselho de administração fundador inclui:

Como parte do seu mandato, a SustainableIT.org irá definir programas de transformação sustentável por indústria, melhores práticas e estruturas de autores, estabelecer padrões e certificações, fornecer educação e treinamento, e aumentar a conscientização quanto aos programas ambientais e sociais que tornam nossas organizações e o mundo sustentável para as gerações futuras.

“Na Delphix, a sustentabilidade é fundamental para a nosso empresa e valor. Nossa Plataforma de Dados DevOps reduz 10x o impacto ambiental dos ambientes dos aplicativos, e governamos e protegemos a privacidade dos dados do consumidor de muitas das maiores marcas do mundo”, disse Yueh. “Mas podemos fazer mais. A SustainableIT.org é a oportunidade que temos de galvanizar as maiores organizações do mundo a tomarem ações claras e transparentes que levem a um mundo sustentável.”

Sobre a SustainableIT.org

A SustainableIT.org é uma organização sem fins lucrativos focada no avanço da sustentabilidade global por meio da liderança tecnológica. Nossa missão é definir programas de transformação sustentável por indústria, criar melhores práticas e estruturas, definir padrões e certificações, fornecer educação e treinamento, e aumentar a conscientização quanto aos programas ambientais e sociais que tornam nossas organizações e o mundo sustentável para as gerações futuras. Siga-nos no LinkedIn .

Sobre a Delphix

A Delphix é a líder do setor de gerenciamento de dados de testes de DevOps.

As empresas precisam transformar a entrega de aplicativos, mas lutam para equilibrar a velocidade com a segurança e a conformidade dos dados. Nossa Plataforma de Dados DevOps automatiza a segurança dos dados, enquanto implementa rapidamente os dados de testes para acelerar as versões dos aplicativos. Com a Delphix, os clientes modernizam aplicativos, adotam várias nuvens, alcançam CI/CD e se recuperam de eventos de tempo de inatividade, como ransomware, até 2x mais rápido.

Empresas líderes como Choice Hotels, Banco Carrefour e Fannie Mae, usam a Delphix para acelerar a transformação digital e viabilizar o gerenciamento dos dados zero trust. Visite-nos em www.delphix.com . Siga-nos no LinkedIn , Twitter , e Facebook .

