L’Institut des États-Unis pour la paix annonce les finalistes du prix Women Building Peace Award 2022

WASHINGTON, 6 octobre 2022 /PRNewswire/ — L’Institut américain pour la paix (USIP) est honoré d’annoncer les six finalistes du prix Women Building Peace Award 2022.

Le prix Women Building Peace Award est décerné chaque année à une femme qui œuvre pour la paix et qui a apporté une contribution majeure à la prévention des conflits, à la lutte contre la violence et à l’édification de la paix.

Cette année, l’USIP a reçu des nominations de plus de 25 pays.

Un conseil d’éminents experts et dirigeants a sélectionné six finalistes : Roma Al-Damasi du Yémen ; Eunice Otuko Apio de l’Ouganda ; Gloria Laker de l’Ouganda ; Muna Luqman du Yémen ; Hindrin Muhammad de Syrie ; et María Eugenia Mosquera Riascos de Colombie.

« Ces six femmes sont toutes absolument exceptionnelles, a déclaré Lise Grande, PDG de l’USIP.

Elles travaillent dans des conditions extrêmement compliquées et sont parvenues à construire la paix dans leurs communautés et dans leurs pays en nouant des alliances, en résolvant des conflits, en luttant pour les droits et en protégeant les peuples de la violence.

Nous sommes honorés d’annoncer ces finalistes à l’occasion du cinquième anniversaire de l’adoption de la loi américaine sur les femmes, la paix et la sécurité qui entérine l’engagement des États-Unis à soutenir les femmes courageuses dans le monde entier. »

Le nom de la lauréate de cette année sera annoncé fin novembre.

Le Congrès a fondé l’USIP en 1984 en tant qu’institut public apolitique chargé d’aider à prévenir, à désamorcer et à résoudre les conflits violents à l’étranger.

Pour plus d’informations sur le prix, consultez le site : www.usip.org/ womenbuildingpeace

Pour plus d’informations sur l’USIP, consultez le site : https://www.usip.org/about