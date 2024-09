LYB garantit sa capacité énergétique pour atteindre son objectif d’électricité renouvelable pour 2030

Ecowende

HOUSTON et ROTTERDAM, Pays-Bas, 25 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — LyondellBasell (LYB) a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord d’achat d’électricité avec Eneco N.V. Cet accord porte la capacité totale d’électricité renouvelable garantie de LYB à 100 % de son objectif d’approvisionnement en électricité renouvelable.

« Agir pour le climat fait partie intégrante de notre stratégie de création de valeur pour nos parties prenantes, l’environnement et la société. Je suis donc ravi que ce dernier accord nous permette d’atteindre notre objectif d’électricité renouvelable pour 2030, une fois que tous les projets seront opérationnels », a déclaré Peter Vanacker, PDG de LyondellBasell. « Les accords d’achat d’électricité constituent un levier essentiel dans nos efforts visant à réduire nos émissions absolues de gaz à effet de serre pour les scopes 1 et 2. »

Environ 15 % des émissions de gaz à effet de serre (scopes 1 et 2) de LYB en 2020 proviennent de sa consommation d’électricité. L’objectif de l’entreprise de se procurer au moins 50 % de son électricité à partir de sources renouvelables d’ici à 2030 est basé sur les niveaux d’approvisionnement de 2020.

Dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité de 15 ans signé aujourd’hui, LYB obtiendra 25 mégawatts (MW) de capacité de production d’électricité renouvelable auprès du parc éolien offshore Hollandse Kust West VI (HKW-VI) situé dans la mer du Nord, aux Pays-Bas.

Chaque année, Eneco fournira environ 103 gigawattheures (GWh) d’énergie éolienne offshore à LYB, à partir de 2027, soit l’équivalent de la consommation d’électricité annuelle de quelque 28 500 foyers européens. Le parc éolien offshore comptera parmi les plus grands de ce type aux Pays-Bas.

À propos de LyondellBasell

Leader de l’industrie chimique mondiale, LyondellBasell crée des solutions pour un mode de vie durable au quotidien. Grâce à une technologie de pointe et à des investissements ciblés, nous œuvrons pour une économie circulaire à faible émission de carbone. Dans toutes nos activités, nous cherchons à créer de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et la société. En tant que grand producteur mondial de polymères et leader des technologies des polyoléfines, nous développons, fabriquons et commercialisons des produits innovants et de haute qualité pour des applications variées allant du transport durable à la sécurité alimentaire en passant par l’eau potable et les soins de santé de qualité. Pour plus d’informations, visitez www.lyondellbasell.com ou suivez @LyondellBasell sur LinkedIn.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses de la direction de LyondellBasell qui sont considérées comme raisonnables au moment où elles sont formulées et sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux annoncés en fonction de facteurs tels que la disponibilité, le coût et la volatilité des prix des services publics ; notre capacité à atteindre nos objectifs en matière de développement durable, y compris notre capacité à réduire nos émissions et à atteindre la neutralité carbone nette dans les délais fixés dans nos objectifs ; notre capacité à nous procurer de l’énergie à partir de sources renouvelables ; et la construction et l’exploitation réussies des projets décrits dans ce communiqué. D’autres facteurs susceptibles d’entraîner des résultats sensiblement différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives figurent dans la section « Facteurs de risque » de notre formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, disponible à l’adresse www.LyondellBasell.com, sur la page des relations avec les investisseurs, et sur le site de la Securities and Exchange Commission à l’adresse www.sec.gov. Rien ne garantit que l’une des actions, l’un des événements ou l’un des résultats des déclarations prospectives se produira, ni, le cas échéant, quel impact ils auront sur nos résultats d’exploitation ou notre situation financière. Les déclarations prospectives sont valables uniquement à la date à laquelle elles ont été formulées et sont basées sur les estimations et les opinions de la direction de LyondellBasell au moment où elles sont faites. LyondellBasell décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances, les estimations ou opinions de la direction venaient à changer, sauf si la loi l’exige.

Pour toute demande des médias, veuillez contacter​

Media Inquiries

LyondellBasell Media Relations

​Téléphone : +1 713 309 7575

​E-mail : mediarelations@lyondellbasell.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a7108c5-45dc-479c-8af8-c77ba6655d90/fr

GlobeNewswire Distribution ID 9236445