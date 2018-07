Mangalis Hotel Group adopte les solutions majeures de Reservations, Web et Media de TravelClick

Les solutions offertes par TravelClik permettent à Mangalis Hotel Group, de maximiser ses revenus et assurer son expansion régionale

NEW YORK, le 9 Juillet 2018 /PRNewswire/ — TravelClick, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion de données pour le secteur de l’hôtellerie, a annoncé aujourd’hui que Mangalis Hotel Group, groupe hôtelier d’origine africaine aux marques dynamiques et innovantes sous les noms de Noom Hotels, Seen Hotels et Yaas Hotels, a sélectionné ses solutions primées de réservation iHotelier®, Web et Media, pour générer plus de revenus et maximiser les réservations directes dans ses unités et poursuivre son expansion rapide à travers l’Afrique.

Les solutions de réservation flexibles et intégrées de TravelClick permettent à Mangalis Hotel Group d’offrir des outils de tarification, de développer des offres personnalisées et de planifier des réservations, quel que soit le canal utilisé par le client pour réserver une chambre.

Afin d’attirer de nouveaux clients et fidéliser les actuels, le groupe Mangalis utilise la solution Media and Web Solutions de TravelClick pour mieux cibler et maximiser les réservations tout en maximisant la visibilité et la conversion sur les différents sites des enseignes du groupe. Le groupe Mangalis tirera également parti de TravelClick pour être représenté sur tous les systèmes de GDS (Global Distribution System), afin de stimuler la demande sur les principaux canaux de réservations d’hôtels.

“L’innovation étant au cœur de notre modèle économique, il est essentiel que notre fournisseur de solutions de réservation, médias et web puisse nous offrir la flexibilité dont nous avons besoin, pour répondre aux exigences particulières des voyageurs régionaux et internationaux en Afrique ” a déclaré Olivier Jacquin, DG de Mangalis Hotel Group. “TravelClick répond à nos exigences en offrant une solution plug & play/ one stop shop et également une expérience client unique, ce qui est extrêmement important pour nous. Grâce à TravelClick, nous sommes en mesure de capturer les bons clients au bon moment et au bon tarif – en veillant à toujours optimiser nos revenus par chambre disponible (RevPAR) et notre taux d’occupation.”

“TravelClick permet ainsi à Mangalis Hotel Group de contrôler l’ensemble de l’expérience de réservation du client, depuis la première rencontre en ligne, jusqu’au moment de son arrivée à l’établissement et de ainsi les fidéliser pour un retour dans le futur. , a ajouté Jan Tissera, Président International de TravelClick. ” Nous sommes particulièrement ravis de ce partenariat qui accentue notre développement en Afrique, une région d´envergure importante pour nous. Pour son expansion à travers le continent, Mangalis Hotel Group sera en mesure de tirer pleinement parti des capacités intrinsèques de TravelClick, pour fournir des offres uniques et une tarification qui corresponde à des offres créatives, que les clients un peu partout dans le monde attendent.”

À propos de TravelClick : TravelClick propose des solutions innovantes basées sur le Cloud et sur la gestion dynamique de données pour les hôtels du monde entier, afin de maximiser leurs revenus. TravelClick permet à plus de 50 000 hôteliers de prendre de meilleures décisions de gestion et de connaître, acquérir, convertir et retenir des clients. La suite de solutions interconnectées de la société comprend la veille sur les données (Business intelligence), le moteur de réservation, les médias, le Web et la vidéo ainsi que la gestion des hôtes. En sa qualité de partenaire de confiance, avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de l’hôtellerie, TravelClick est présent dans 176 pays avec des experts locaux dans 39 pays, et 14 bureaux à : New York, Atlanta, Barcelone, Bucarest, Chicago, Dallas, Dubaï, Hong Kong, Melbourne, Orlando, Ottawa, Paris, Shanghai et Singapour.

Mangalis Hotel Group a été créé en 2012 avec l’objectif de développer et de gérer de nouvelles marques africaines dynamiques et innovantes Noom Hotels (haut de gamme), Seen Hotels (milieu de gamme) et Yaas Hotels (Lifestyle économique). Filiale de la holding Africaine Teyliom Group, son objectif est d’être parmi les plus grands groupes hôteliers africains actifs sur le continent, tout en étant la référence incontestée de l’industrie en termes de produits, d’innovation, de qualité de service et le portefeuille actuel du Groupe comprend 15 hôtels dans 10 pays africains dont 3 en opération à Abidjan, Dakar et Conakry totalisant ainsi son offre à plus de 2300 chambres dans différents segments de marché d’ici à 2021.

