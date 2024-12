Mavenir et Spry Fox Networks (SFN) annoncent la formation d’un partenariat stratégique visant à accélérer la monétisation des API dans le secteur des télécommunications

En exploitant une solution pré-intégrée qui combine le portefeuille d’activation numérique (MDE) de Mavenir et le QP Cloud MONET de Spry Fox Networks, les fournisseurs de services de communication (FSC) peuvent désormais déployer rapidement une plateforme complète basée sur le cadre Open Gateway de la GSMA. Cette puissante combinaison offre aux FSC des capacités de monétisation des API de bout en bout, ce qui leur permet de capitaliser rapidement sur de nouvelles sources de revenus.

RICHARDSON, Texas, 19 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir, le fournisseur d’infrastructures réseau nativement basées dans le cloud qui façonne l’avenir des réseaux, et Spry Fox Networks (SFN), un pionnier de la monétisation des API et de l’exposition des réseaux, ont annoncé aujourd’hui la formation d’un partenariat stratégique visant à transformer la façon dont les fournisseurs de services de communication (FSC) peuvent monétiser leurs réseaux et offrir ainsi des services innovants basés sur les API aux agrégateurs, aux hyperscalers et aux fournisseurs de services d’application.

Grâce à ce partenariat, les offres de télécommunications robustes de nouvelle génération de Mavenir, notamment Core et Mavenir Digital Enablement (MDE) 1 Business Support System (BSS), Product Catalog, solutions de Converged Charging, Partner Management et Digital Marketplace, seront intégrées à la plateforme avancée de monétisation des API de SFN, ce qui permettra aux FSC de libérer le potentiel de nouvelles sources de revenus en exposant et en monétisant leurs services réseau. Cette solution conjointe permet aux FSC de gérer l’intégralité du cycle de vie des services d’API basés sur le réseau, de l’intégration et de l’exposition jusqu’à la monétisation en passant par l’analyse et la surveillance, tout en conservant un contrôle total sur l’accès et l’utilisation.

Principaux points forts du partenariat :

Open GW certifié par la GSMA : le QP Cloud MONET (QPCM) de SFN est la première solution de partenaire de distribution à obtenir la certification Open Gateway API et offre une mise en œuvre prête à l’emploi de plusieurs API CAMARA et personnalisées. La solution QPCM est spécialement conçue pour permettre aux MNO et aux MVNO de monétiser leurs réseaux dans les meilleurs délais. La sécurité et la protection de la vie privée sont au cœur de la solution QPCM qui prend en charge tous les flux d’autorisation définis dans CAMARA.

: le QP Cloud MONET (QPCM) de SFN est la première solution de partenaire de distribution à obtenir la certification Open Gateway API et offre une mise en œuvre prête à l’emploi de plusieurs API CAMARA et personnalisées. La solution QPCM est spécialement conçue pour permettre aux MNO et aux MVNO de monétiser leurs réseaux dans les meilleurs délais. La sécurité et la protection de la vie privée sont au cœur de la solution QPCM qui prend en charge tous les flux d’autorisation définis dans CAMARA. Pile de monétisation d’API pré-intégrée : le portefeuille Digital Enablement de Mavenir assure des fonctionnalités pré-intégrées de BSS, d’imputation, de médiation, de gestion des partenaires, de facturation et de règlement pour la monétisation des API exposées via QPCM. Ce dispositif réduit considérablement le temps de lancement et de monétisation complète des nouveaux produits API en fournissant un flux de travail clé en main pour les processus lead-to-order et order-to-cash à l’aide de modèles de facturation à l’utilisation, par abonnement, à plusieurs niveaux et basés sur des SLA pour les clients et les partenaires, y compris pour les développeurs, les consommateurs, les entreprises et les agrégateurs.

: le portefeuille Digital Enablement de Mavenir assure des fonctionnalités pré-intégrées de BSS, d’imputation, de médiation, de gestion des partenaires, de facturation et de règlement pour la monétisation des API exposées via QPCM. Ce dispositif réduit considérablement le temps de lancement et de monétisation complète des nouveaux produits API en fournissant un flux de travail clé en main pour les processus lead-to-order et order-to-cash à l’aide de modèles de facturation à l’utilisation, par abonnement, à plusieurs niveaux et basés sur des SLA pour les clients et les partenaires, y compris pour les développeurs, les consommateurs, les entreprises et les agrégateurs. Exposition des capacités du réseau : la fonction combinée NEF/SCEF (Network Exposure Function et Service Capability Exposure Function) de Mavenir permet d’exposer les API réseau définies par défaut à des applications tierces via QPCM. Lorsqu’elle est combinée avec les solutions Core complètes de Mavenir (Packet Core, IMS et Messaging), la fonction NEF/SCEF offre des avantages significatifs et permet d’obtenir une mise sur le marché plus rapide pour une large gamme d’API Open GW.

: la fonction combinée NEF/SCEF (Network Exposure Function et Service Capability Exposure Function) de Mavenir permet d’exposer les API réseau définies par défaut à des applications tierces via QPCM. Lorsqu’elle est combinée avec les solutions Core complètes de Mavenir (Packet Core, IMS et Messaging), la fonction NEF/SCEF offre des avantages significatifs et permet d’obtenir une mise sur le marché plus rapide pour une large gamme d’API Open GW. Délai de mise sur le marché le plus rapide qui soit pour les API Open GW : pour les FSC, la solution combinée et pré-intégrée offre l’approche la plus rapide et la moins risquée pour le lancement d’API CAMARA/Open GW. Cette approche prête à l’emploi vise à offrir aux FSC une solution complémentaire en leur permettant d’ouvrir de nouvelles sources de revenus avec la monétisation des API sans aucune perturbation pour leur réseau existant et leur écosystème BSS/OSS/IT.

« Nous sommes ravis de nous associer à Spry Fox Networks afin d’offrir à nos clients une solution intégrée qui simplifie l’exposition et la monétisation des services réseau », a déclaré Sandeep Singh, vice-président senior, directeur général, Digital Business Enablement chez Mavenir. « Grâce à cette collaboration, les FSC pourront libérer le potentiel de nouveaux potentiels de revenus, optimiser leur flexibilité fonctionnelle et répondre à la demande croissante de services innovants et pilotés par API dans le secteur des télécommunications. »

Jignesh Sorathia, responsable 5G chez Spry Fox Networks, a ajouté : « Avec Mavenir et son portefeuille MDE leader du secteur, nous fournissons aux FSC une plateforme puissante qui leur permet d’ouvrir leurs réseaux de manière contrôlée, sécurisée et rentable. Notre expertise combinée aidera les FSC à évoluer vers un modèle plus flexible, axé sur les API, et prenant en charge un large éventail de secteurs d’activité du marché, dont notamment la 5G, l’IoT et bien d’autres domaines encore. »

Ce partenariat vise à accélérer la transformation numérique des FSC en leur permettant d’évoluer dans un paysage des télécommunications en mutation rapide et de saisir les opportunités offertes par l’économie croissante des API.

À propos de Spry Fox Networks (SFN) :

Spry Fox Networks (SFN) excelle dans la fourniture de solutions de réseau sans fil complètes, en privilégiant notamment les API réseau qui exploitent le cadre Open Gateway de la GSMA afin de permettre aux opérateurs de réseaux mobiles (MNO) et aux opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) de monétiser leurs réseaux de manière efficace.

La solution d’API Telco innovante et flexible de SFN permet de résoudre les défis de plusieurs secteurs d’activité tels que la fintech, l’adtech, les médias et l’audiovisuel ainsi que le secteur automobile.

À propos de Mavenir :

Mavenir façonne aujourd’hui l’avenir des réseaux en utilisant des solutions cloud natives et compatibles avec l’IA, mais aussi respectueuses de l’environnement par leur conception même, ce qui permet aux opérateurs de profiter des avantages de la 5G et de mettre en place des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et innovateur du secteur, Mavenir et ses solutions primées assurent l’automatisation et la monétisation des réseaux mobiles dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.mavenir.com

1 Le portefeuille MDE est également le moteur de monétisation de la solution OpenGW interne de Mavenir pour les clients Mavenir qui utilisent des solutions d’écosystème Mavenir plus vastes.

