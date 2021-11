mimik Technology conclut un cycle de financement étendu de série A de 14,3 millions de dollars, mené par Pier 88

La plateforme hybride edgeCloud de mimik est sur le point de révolutionner la fourniture de microservices pour des applications dans des secteurs tels que la santé, l’automobile, la fabrication, la logistique, la vente au détail et le secteur bancaire

SAN FRANCISCO, 04 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — mimik Technology, Inc., un pionnier dans le domaine des solutions commerciales et de la technologie cloud hybride à la périphérie, a annoncé aujourd’hui un cycle de financement de série A de 14,3 millions de dollars, mené par Pier 88 Investment Partners, une société de gestion d’investissement alternative basée à San Francisco. Parmi les autres participants, il convient de citer Cathie Wood, fondatrice, directrice des systèmes d’information, PDG d’ARK Invest et membre du conseil d’administration de mimik, ainsi que les investisseurs existants Primera Capital et NLabs. mimik prévoit d’utiliser les fonds pour étendre ses opérations mondiales de commercialisation, y compris les ventes, la fourniture de solutions, la sensibilisation des développeurs, la formation technique et le développement de partenariats.

La plateforme hybride edgeCloud de mimik transforme les applications cloud d’une architecture client-serveur fixe, où la fonctionnalité du serveur est limitée aux serveurs dans les centres de données et les passerelles, en une architecture entièrement distribuée, permettant à des milliards d’appareils client intelligents d’agir en tant que serveurs et offrant une évolutivité presque infinie. La plateforme mimik permet aux applications, processus et dispositifs hétérogènes de communiquer de manière autonome en clusters à la périphérie, quel que soit leur système d’exploitation ou leur réseau. Comme les données sont traitées en périphérie, la plateforme de mimik nécessite beaucoup moins de bande passante et de puissance, réduit les coûts d’hébergement dans le cloud, est plus résiliente que l’architecture client-serveur traditionnelle et offre des niveaux bien plus élevés de confidentialité et de sécurité des données.

« Nous avons consacré près de dix ans à la recherche et au développement afin de créer une plateforme qui peut répondre aux six principales préoccupations de la plupart des développeurs : la vitesse, le coût, la sécurité, la confidentialité des données, l’interopérabilité et l’échelle », a déclaré Fay Arjomandi, fondatrice et PDG de mimik. « La plateforme mimik offre une base solide pour construire des services cloud durables à la périphérie afin d’accélérer la transformation numérique et d’alimenter l’économie numérique hyper-connectée. »

« Après avoir investi dans des technologies de nouvelle génération telles que la mobilité, le cloud computing et la cybersécurité pendant près de deux décennies, notre équipe est ravie des opportunités de croissance convaincantes que nous voyons dans l’informatique à la périphérie », a déclaré Frank Timons, fondateur et PDG de Pier 88 Investment Partners. « Grâce à son équipe de direction expérimentée et son avance technologique, mimik se positionne pour tirer profit de la prochaine vague de croissance pour l’industrie de l’informatique alors que son architecture de microservice pour appareils nuancés améliore la sécurité et la confidentialité tout en réduisant les coûts des solutions informatiques cloud traditionnelles. »

« Primera Capital a financé certaines des sociétés technologiques les plus transformatrices au monde au cours des vingt dernières années », a déclaré Ori Sasson, associé général de Primera Capital. « Nous investissons dans des produits extraordinaires, des marchés opportuns et des entrepreneurs audacieux avec des visions inébranlables. Grâce au potentiel révolutionnaire de sa plateforme à la périphérie et de son équipe de direction fiable, mimik s’aligne sur ces critères clés. »

« Nous sommes ravis de travailler avec des partenaires de financement tels que Pier 88, NLabs, Primera Capital et d’autres. Ils comprennent les avantages essentiels de la plateforme hybride edgeCloud de mimik et l’énorme opportunité de marché à venir », a déclaré Siavash Alamouti, président exécutif de mimik. « Nous sommes au cœur d’une transformation massive dans tous les secteurs. L’économie hyper-connectée en plein essor sera plus importante que l’Internet mobile, et la plateforme de mimik contribuera à accélérer cette révolution technologique, et cela, de manière beaucoup plus durable. »

Pour favoriser l’adoption du cloud computing hybride à la périphérie, mimik a établi des partenariats stratégiques avec des sociétés spécialisées dans cloud de premier plan telles qu’Amazon Web Services (AWS) et IBM et des sociétés de services technologiques telles que Tata Elxsi. La plateforme a été utilisée avec succès pour achever la transformation numérique avec un certain nombre d’entreprises et a obtenu des résultats impressionnants. Elle est désormais utilisée par de nombreux clients et partenaires d’adoption précoce. Pour tout complément d’information sur la plateforme hybride edgeCloud de mimik, les microservices disponibles à la périphérie et les services de transformation numérique, veuillez vous rendre sur le site mimik.com.

À propos de mimik

mimik fournit une plateforme hybride de développement d’applications de cloud computing et des outils commerciaux pour la transformation numérique. Les développeurs et les entreprises peuvent atteindre leurs objectifs commerciaux sans compromettre le délai de mise sur le marché, les coûts, l’évolutivité, l’interopérabilité, la confidentialité et la sécurité des données, ni être enfermés dans des piles technologiques propriétaires. mimik permet le développement d’applications natives hybrides à la périphérie qui fonctionnent à travers les écosystèmes d’appareils (iOS, Android, Windows, macOS, Linux, QNX, Raspbian, OpenWRT et capteurs intelligents FreeRTOS pour l’IdO), les réseaux et tout cloud privé et/ou public. La plateforme mimik est le moyen le plus rapide et le plus direct de connecter des applications cloisonnées et fragmentées à partir de la périphérie avec une dépendance minimale aux intermédiaires. Nous pouvons aider les entreprises à économiser des millions de dollars en intégration principale héritée tout en réduisant leurs coûts d’exploitation continus grâce à une approche tournée vers la périphérie. mimik permet une transformation numérique systématique pour une économie numérique durable afin d’aider les entreprises à obtenir un leadership commercial dans le monde hyper-connecté. Pour tout complément d’information, veuillez vous rendre sur : https://mimik.com et htt ps://developer.mimik.com