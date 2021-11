mimik Technology Encerra uma Rodada de Financiamento Estendida de US$ 14,3 milhões da Série A Liderada pela Pier 88

A plataforma híbrida edgeCloud da mimik está pronta para revolucionar a entrega de microsserviços para aplicações em setores como saúde, automotivo, manufatura, logística, varejo e bancário

SAN FRANCISCO, Nov. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A mimik Technology, Inc., pioneira em tecnologia de nuvem de borda híbrida e soluções de negócios, anunciou hoje uma rodada de financiamento da Série A de US$ 14,3 milhões liderada pela Pier 88 Investment Partners, uma empresa de gestão de investimentos alternativos com sede em San Francisco. Outros participantes incluem Cathie Wood, Fundadora, CIO e CEO da ARK Invest e membro do Conselho de Administração da mimik, juntamente com os investidores existentes Primera Capital e NLabs. A mimik pretende usar os fundos para expandir suas operações globais de entrada no mercado, incluindo vendas, entrega de soluções, divulgação de desenvolvedores, treinamento técnico e desenvolvimento de parcerias.

A plataforma edgeCloud híbrida da mimik transforma aplicativos em nuvem com arquitetura cliente-servidor fixa – onde a funcionalidade do servidor é limitada aos servidores em data centers e gateways – em uma arquitetura totalmente distribuída, permitindo que bilhões de dispositivos clientes inteligentes atuem como servidores, oferecendo escalabilidade quase infinita. A plataforma mimik permite que aplicativos, processos e dispositivos heterogêneos se comuniquem de forma autônoma em clusters na borda, independentemente do sistema operacional ou rede existentes. Com dados processados na borda, a plataforma mimik requer muito menos largura de banda e capacidade, reduz os custos de hospedagem na nuvem, é mais resistente do que a arquitetura tradicional cliente-servidor, e oferece níveis muito mais altos de privacidade e segurança de dados.

“Passamos quase uma década em P&D, criando uma plataforma para abordar as seis principais preocupações da maioria dos desenvolvedores: velocidade, custo, segurança, privacidade de dados, interoperabilidade e escala”, disse a fundadora e CEO da mimik, Fay Arjomandi. “A plataforma mimik oferece uma base sólida para a criação de serviços de nuvem de ponta sustentáveis para ajudar a acelerar a transformação digital e impulsionar a economia digital hiper conectada.”

“Com o nosso investimento em tecnologias de última geração como mobilidade, computação em nuvem e segurança cibernética durante quase duas décadas, a nossa equipe está empolgada com as oportunidades de crescimento atraentes que temos observado na computação de ponta”, disse Frank Timons, Fundador e CEO da Pier 88 Investment Partners. “O líder de tecnologia e a equipe executiva experiente da mimik posicionam a empresa para capitalizar a próxima onda de crescimento da indústria de computação, pois sua arquitetura de microsserviços de expressivos dispositivos aumenta a segurança e a privacidade, reduzindo os custos das soluções tradicionais de computação em nuvem.”

“A Primera Capital financiou algumas das empresas de tecnologia mais transformadoras do mundo nas últimas duas décadas”, disse Ori Sasson, Sócio da Primera Capital. “Investimos em produtos extraordinários, mercados oportunos e empreendedores ousados com visões inabaláveis e, com o potencial disruptivo da sua plataforma de ponta e forte equipe de liderança, a mimik se alinha a esses critérios essenciais.”

“Estamos muito contentes em trabalhar com parceiros de financiamento como Pier88, NLabs, Primera Capital e outros. Eles entendem os benefícios essenciais da plataforma edgeCloud híbrida da mimik e a enorme oportunidade no mercado mais adiante”, disse Siavash Alamouti, presidente executivo da mimik. “Estamos no meio de uma grande transformação em todas as indústrias. A crescente economia hiper conectada será muito maior do que a internet móvel, e a plataforma mimik irá ajudar a acelerar esta revolução tecnológica de uma forma muito mais sustentável.”

Para impulsionar a adoção da computação em nuvem de borda híbrida, a mimik criou parcerias estratégicas com empresas líderes de nuvem, como a Amazon Web Services (AWS) e IBM, e empresas de serviços de tecnologia, como a Tata Elxsi. A plataforma foi usada para completar a transformação digital em uma série de empresas com resultados impressionantes e agora está sendo usada por muitos clientes e parceiros que adotaram a plataforma desde o início. Para obter mais informações sobre a plataforma edgeCloud híbrida da mimik, microsserviços baseados em borda disponíveis e serviços de transformação digital, visite mimik.com.

Sobre a mimik

A mimik fornece uma plataforma híbrida de desenvolvimento de aplicativos de computação em nuvem e facilitadores de negócios para transformação digital. Os desenvolvedores e as empresas podem alcançar seus objetivos sem comprometer o tempo de colocação no mercado, o custo, a escalabilidade, a interoperabilidade, a privacidade e a segurança dos dados, e sem ficarem presos a pilhas de tecnologia proprietárias. A mimik permite o desenvolvimento de aplicativos nativos de borda híbrida que funcionam em ecossistemas de dispositivos (iOS, Android, Windows, macOS, Linux, QNX, Raspbian, OpenWRT e sensores IoT FreeRTOS inteligentes), redes e qualquer nuvem privada e/ou pública. A plataforma mimik permite a conexão mais rápida e direta de aplicativos em silos e fragmentados da borda, com o mínimo de uso de intermediários. Podemos ajudar as empresas a economizar milhões de dólares em integração de backend legado, reduzindo os custos operacionais contínuos por meio de uma abordagem integral. A mimik permite a transformação digital sistemática para uma economia digital sustentável para que as empresas possam garantir a liderança empresarial no mundo hiper conectado. Para mais informação, visite: Https://mimik.com e https://developer.mimik.com