Mindray présente ses solutions hospitalières intelligentes à Arab Health 2023

« En tant que partenaire de confiance pour la fourniture de solutions complètes pour les établissements de santé, Mindray repousse les limites de l’innovation pour contribuer à un écosystème médical intelligent. Cette année, nous sommes ravis de présenter nos solutions hospitalières intelligentes à un public mondial. Avec des innovations plus avancées s’adaptant au domaine médical, nous renforcerons les systèmes de santé locaux au Moyen-Orient et en Afrique », a déclaré Kewen Xu, directeur général de Mindray RDM.

L’hôpital intelligent de Mindray vise à créer un écosystème médical où les dispositifs médicaux sont intégrés dans des scénarios cliniques. Ce système relie l’ensemble des parcours préhospitaliers, intrahospitaliers et interhospitaliers des patients et permet aux appareils d’appoint de se connecter et de fonctionner de façon fluide, de faire circuler les données entre les différents services et hôpitaux, et d’améliorer l’efficacité du travail des cliniciens.

Parmi la gamme complète de produits Mindray, des solutions pour les services des urgences, les blocs opératoires, les USI, la RRAC, des solutions d’imagerie médicale et d’orthopédie sont présentées sur le stand ; la solution informatique M-Connect et la solution informatique d’imagerie médicale MiCo+ ont attiré beaucoup d’attention. À l’aide d’une interface standard, la solution informatique M-Connect permet de surveiller le patient tout en optimisant le flux de travail et en améliorant l’efficacité. Toutes les données peuvent être affichées, analysées, associées à des alarmes et communiquées à un système tiers pour obtenir un aperçu plus complet de l’état de santé du patient. De même, la solution informatique d’imagerie médicale MiCo+ relie plusieurs modalités et établissements médicaux, permettant un diagnostic à distance et une consultation en ligne pour fournir un meilleur service d’imagerie médicale.

Le système portable de surveillance des patients mWear, le système de perfusion BeneFusion i/u, le défibrillateur BeneHeart D30/D60 et la lampe chirurgicale série HyLED C ont tous été dévoilés lors du salon de cette année en tant que nouveautés du catalogue de l’entreprise pour la surveillance des patients et la réanimation. De plus, Mindray introduit un certain nombre de systèmes d’imagerie médicale tels que l’échographe portable sans fil TE Air, l’échographe diagnostique de la série TEX 20 et l’échographe diagnostique de la gamme Consona N9.

Les visiteurs du salon peuvent également observer comment les défibrillateurs automatiques externes (DEA) de la série BeneHeart C de Mindray sont déployés dans divers établissements d’une ville et manipulés via le système de gestion à distance des DEA de l’entreprise, qui peut suivre l’état de chaque DEA en temps réel, notamment leur emplacement et leur niveau de batterie, et qui simplifie la gestion de l’ensemble de la flotte d’appareils. Il fait partie des solutions d’urgence préhospitalières et permet d’encourager les initiatives pour la santé cardiaque, telles que l’initiative Dubai Heart Safe City menée par la ville hôte pour promouvoir la santé cardiaque.

Les visiteurs sont invités à s’arrêter au stand Mindray au #S1 A10 pendant la durée du salon pour voir ces solutions médicales et bien d’autres. Après Arab Health 2023, Mindray participera également au Medlab Middle East les 6 et 9 février, où elle présentera ses solutions holistiques en diagnostic in vitro.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1991861/IMG_9255.jpg