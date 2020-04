Moonbug s’associe à Showmax pour étendre davantage sa présence mondiale

Cinq programmes de Moonbug débarquent sur le principal service de diffusion panafricain

LONDRES, 15 avril 2020 /PRNewswire/ — Moonbug, une société mondiale de divertissement qui développe et distribue du contenu pour les enfants amusant et basé sur des valeurs, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Showmax, le principal service panafricain de vidéo à la demande par abonnement (VADA ou SVOD) basé en Afrique du Sud. À partir d’aujourd’hui, cinq programmes de Moonbug seront disponibles sur 56 marchés.

Les programmes de Moonbug arrivant sur Showmax comprennent : Little Baby Bum, Morphle, Gecko’s Garage, The Sharksons et Supa Strikas (saisons 1-5, 65 épisodes).

« Nous nous concentrons sur deux domaines clés dans le cadre de notre croissance : continuer à établir des partenariats avec des services de diffusion en ligne de premier plan à travers le monde et la sélection stratégique de contenus qui plairont à ces nouveaux publics locaux », a déclaré Nicolas Eglau, responsable de la région EMEA chez Moonbug. « En tant que leader de la VADA en Afrique, Showmax est le partenaire idéal pour accueillir cet ensemble diversifié de programmes adaptés aux familles qui sont déjà aimés par les enfants et les familles du monde entier. »

Le contenu de Moonbug basé sur des valeurs soutient le développement des compétences cognitives, émotionnelles et physiques des enfants, indépendamment de la géographie, de la culture ou du milieu socio-économique. En plus de Showmax, les programmes de Moonbug peuvent être visionnés sur de nombreuses plateformes mondiales, telles que : Amazon Prime Video, Cartoon Network, DisneyXD, Hulu, Netflix et YouTube, entre autres, et jusqu’à 15 langues sont disponibles pour le visionnage, y compris la langue des signes américaine.

À propos de Moonbug

Moonbug est une société mondiale récompensée de divertissement proposant des contenus amusants et aux valeurs positives à destination des enfants. Moonbug acquiert, crée et distribue du contenu pour les enfants d’âge préscolaire. La société, qui est l’un des plus grands propriétaires de PI numérique pour enfants dans le monde, a été cofondée par les vétérans des médias René Rechtman, PDG, et John Robson, directeur de l’exploitation, avec des bureaux principaux à Londres et Los Angeles.

La PI de Moonbug comprend les programmes à succès au niveau mondial Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko’s Garage et bien d’autres. Les programmes de Moonbug sont disponibles sur des plateformes mondiales telles que YouTube, Netflix, Hulu, Roku, Sky, Amazon Prime Video et beaucoup plus.

