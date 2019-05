Moutai signe son tout premier PA sur les échanges de talents ciblant l’Afrique aux côtés de la plus grande université publique de Tanzanie

DAR ES SALAAM, Tanzanie, 13 mai 2019 /PRNewswire/ — Le 8 mai à 8h30 heure locale, une équipe dirigée par Wang Yan, secrétaire adjoint du parti de Kweichow Moutai Group, leader de la délégation baptisée « Cultural Moutai – Colorful Guizhou Belt and Road (B&R) Journey – Walking into Tanzania », a visité l’Université de Dar es Salaam (UDSM) en Tanzanie. « Le protocole d’accord relatif aux échanges culturels, signé aujourd’hui, établira les bases solides de la coopération future en matière de formation du personnel, d’échanges académiques et de partage de ressources, bâtira un pont en faveur des communications et des échanges entre les deux régions, et apportera davantage d’informations et d’opportunités positives », a déclaré Wang dans son discours.

Ce jour-là, Yang Jianjun, membre du comité du parti et directeur général adjoint de Kweichow Moutai Group, ainsi que le professeur William Anangisye, vice-chancelier de l’UDSM, ont signé le PA. Le Dr Lupa Ramadhani, directeur UDSM du bureau du vice-chancelier, le Dr Lulu Tunu Kaaya, directeur du bureau des affaires étrangères, Saudin Mwakaje, conseiller juridique et secrétaire du conseil d’administration, Lilian D. Kaale, directeur du département d’ingénierie agricole, Omari k. Mbura, directeur du département de marketing de l’École de commerce, Jackson Isdovy, responsable des relations publiques, le professeur Liu Yan, directeur chinois de l’Institut Confucius de l’UDSM, et le professeur Aldin Mutembei, directeur tanzanien de l’Institut Confucius de l’UDSM, étaient présents lors de la cérémonie de signature.

La visite de l’UDSM a constitué la première action entreprise par la délégation « Cultural Moutai – Colorful Guizhou B&R Journey – Walking into Tanzania », et le PA représente la première fois que Moutai établit un partenariat avec une université majeure d’Afrique.

Point de départ pour une coopération dans plusieurs domaines

« Il s’agit d’un point de départ pour notre coopération future, qui englobe de nombreux domaines différents. Nous avons beaucoup de choses à apprendre de vous, et nos deux organisations peuvent atteindre de bons résultats », a déclaré le professeur William Anangisye, qui a fait l’éloge du PA avec Moutai dans son discours.

Il a affirmé que la signature du PA était également le point de départ permettant à l’UDSM de s’engager dans le développement de talents. « Nos professeurs et enseignants rendront visite et apprendront auprès de Moutai, et nous invitons également les étudiants et enseignants de l’Institut Moutai à nous rendre visite et à échanger avec nous. »

En tant qu’unique université globale de Tanzanie, l’UDSM développe de nombreux talents de premier ordre qui ont continué d’apporter des contributions en Tanzanie et à travers l’Afrique de l’Est. Il s’agit non seulement de la plus grande et de la plus ancienne université publique de Tanzanie, mais l’établissement a également servi de passerelle ces dernières années pour les échanges culturels entre la Chine et la Tanzanie. Le Centre de recherche chinois de l’université joue un rôle actif dans la promotion de la coopération sino-tanzanienne et sino-africaine.

Grâce à la signature du PA, l’Institut Moutai rejoint l’Université normale de Chine de l’Est et l’Université normale de Zhejiang au sein de la communauté ayant établi des liens d’échanges amicaux avec l’UDSM.

L’Institut Moutai, fondé par Moutai Group, est le premier établissement supérieur de Chine à former des professionnels axés sur les applications pour la chaîne sectorielle du brassage de boissons alcoolisées, et constitue le vivier de talents clé du groupe. L’institut a créé sept départements axés sur le processus de brassage, incluant l’ingénierie de brassage ainsi que l’ingénierie et les sciences alimentaires, en proposant 14 programmes de premier cycle plaçant l’accent sur tous les aspects de l’ingénierie de brassage, de la viticulture et de l’ingénierie vinicole.

Création d’une communauté éducative

La promotion de communications ouvertes entre les populations du monde entier via la coopération dans le domaine de l’éducation constitue l’une des missions clés encouragées par l’initiative de la Nouvelle route de la soie (B&R) du gouvernement chinois. Le PA reflète l’engagement constant de Moutai Group et de l’UDSM en faveur d’un accord entre la Chine et la Tanzanie concernant la participation conjointe à l’initiative, ainsi que leur vision partagée consistant à bâtir une communauté éducative dans le cadre de l’initiative de la B&R, en renforçant la collaboration et les échanges, ainsi que les bénéfices mutuels pour les institutions éducatives des deux pays.

En vertu du PA, l’UDSM et Moutai Group renforceront et développeront leurs échanges et leurs efforts de collaboration au sein de groupes et d’organisations similaires en matière d’éducation, de culture, de formation des talents et de tourisme. En outre, le PA confère à Moutai Group l’opportunité d’établir et de renforcer ses échanges et ses liens de collaboration avec d’autres organisations.

Grâce à ce partenariat, les deux parties amélioreront la qualité de leurs échanges académiques en partageant leur expertise en matière de théorie, de technologie, d’enseignement et de formation pratique en se focalisant sur le brassage entre autres disciplines, ainsi qu’en organisant des discussions académiques et des visites d’échange. Kweichow Moutai entend fournir aux deux pays un accès à des échanges de talents au travers de l’Institut Confucius de l’UDSM.

À l’occasion de son discours, M. Wang a invité le corps professoral et les étudiants actuels à visiter l’installation de Moutai afin de renforcer les échanges.

Il a expliqué que Moutai, producteur de liqueur chinoise emblématique qui propose ses produits à travers le monde, promouvait actuellement l’initiative de la B&R en ouvrant de nouveaux sites sur des marchés étrangers, en développant les exportations, en augmentant les investissements et les importations, ainsi qu’en fournissant des opportunités locales d’emploi, et en apportant des recettes fiscales dans de nombreux pays à travers le monde.

Il a affirmé que Moutai participait au bien-être public, en apportant une aide éducative et en soutenant les programmes de réduction de la pauvreté en Chine, en participant à la construction d’une école primaire au Mozambique, ainsi qu’en créant le programme Moutai Scholarship en Australie.

Liu Yan, coprésident de l’Institut Confucius de l’UDSM, a commenté : « Moutai est une société chinoise emblématique qui bénéficie d’une réputation mondiale, ainsi qu’un symbole bien établi de la culture nationale. Nous pensons que le partenariat entre Moutai Group et l’une des meilleures universités de Tanzanie se révélera un succès, et ouvrira de nouvelles opportunités et possibilités en faveur des échanges de talents entre les deux pays. » L’UDSM invite l’Institut Moutai à rejoindre la liste des programmes d’échange et des partenariats entre les institutions chinoises et tanzaniennes.

