Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group annonce une installation complète de soutage d’hydrogène liquide pour Unitrove

TEMECULA, Californie, 08 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (Groupe), une filiale de Nikkiso Co., Ltd (Japon), est fière d’annoncer notre participation à la conception d’une installation complète de soutage d’hydrogène liquide (LH 2 ) avec Unitrove.

Nikkiso CE&IG et Unitrove travaillent ensemble pour développer des solutions pour l’avenir, en particulier en ce qui concerne le LH2. Pour ce projet, le groupe a fourni des équipements sur mesure provenant de deux de ses unités fonctionnelles : un puisard de son groupe d’échangeurs de chaleur (Cryoquip) et une unité de pompes cryogéniques (ACD).

« Nous sommes ravis et fiers de faire partie de l’un des premiers projets d’installation de soutage d’hydrogène liquide (LH 2 ) au monde et de la recherche de solutions plus économes en énergie pour le marché maritime », a déclaré Ole Jensen, vice-président, Europe, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group.

Le système de soutage a été présenté lors de la conférence COP26 des Nations Unies qui s’est tenue à Glasgow jusqu’au 12 novembre 2021. L’installation devrait être achevée en 2022.

Ce sera le premier de plusieurs projets prévus pour 2022.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd’hui membre de Nikkiso Co., Ltd) et ses entreprises membres fabriquent des équipements et de petites usines de traitement du gaz cryogénique pour les secteurs du gaz naturel liquéfié (GNL), des services d’entretien de puits et du gaz industriel. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d’ACD, de Cosmodyne et de Cryoquip, ainsi qu’un groupe administré en commun comptant une vingtaine d’entités opérationnelles.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et w ww.nikkiso.com .