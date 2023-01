Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Anuncia o Primeiro Teste FAT On-Site na Sua Instalação Naval em Busan, Coreia

TEMECULA, Califórnia, Jan. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo), parte da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o orgulho de anunciar a realização do primeiro teste FAT on-site na sua nova instalação naval em Busan, Coreia. Isto é um exemplo do compromisso e apoio do grupo para com a ampliação do mercado coreano.

Desde julho de 2022 a instalação de 4.000 metros quadrados fabrica skids de bomba de alta pressão. O sucesso do teste FAT para a Hapag Lloyd AG (do maior sistema de fornecimento de gás combustível) demonstra a capacidade da fábrica e da instalação de teste de LN2 (nitrogênio líquido). Esta instalação continua a fornecer o suporte de comissionamento e manutenção que já vinha fornecendo. Os recursos de fabricação e teste de skid das bombas HP viabilizam o fornecimento de soluções navais de sistema completo para seus clientes.

O teste FAT é obrigatório antes da entrega do skid, e testa o desempenho geral (ou seja, vazão máxima da bomba, desempenho do vaporizador, sistema de óleo lubrificante (LO), sistema de purga de nitrogênio, válvulas criogênicas, etc.). O teste deve ser testemunhado pelo armador, sociedade de classes e clientes, para verificar se o produto atende aos seus requisitos de desempenho.

De acordo com Jay Lee, Gerente-Geral na Coreia: “A Nikkiso ACD é o fornecedor preferido de skids de Gás Combustível para a indústria de construção naval coreana há mais de 20 anos! Com a nossa nova instalação de embalagem e teste de skid localizada perto dos estaleiros na Coreia, agora temos ainda maior capacidade e suporte local para atender ao substancial aumento e demanda global de novas embarcações de transporte e carga movidas a GNL.”

“Este é o próximo passo importante para o nosso Grupo e para o mercado Naval movido a GNL, e um maior benefício para os nossos clientes da área Naval. A Nikkiso CE&IG agora fornece e testa sistemas completos para nossos clientes, com sistema da fábrica”, disse Peter Wagner, CEO da Cryogenic Industries e Presidente do Grupo.

Informações de Contato:

Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases – Coreia

Matriz e Fábrica: 83, Nosansanupjung-ro, Gangseo-gu, Busan, 46752, Coreia do Sul

Escritório: #1912, 170, Gwanggyojungang-ro, Yeongtong-gu, Suwon, Gyeonggi-do, 16614, Coreia do Sul

info@NikkisoCEIG-Korea.com

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora parte da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica e presta serviços para equipamentos de processamento de gás criogênico projetados (bombas, turboexpansores, trocadores de calor, etc.) e plantas de processo para Gases Industriais, Liquefação de Gás Natural (GNL), Liquefação de Hidrogênio (LH2) e Ciclo Rankine Orgânico para Recuperação de Calor de Resíduos. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com .

CONTATO COM A MÍDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

