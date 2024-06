Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Constrói Aproximadamente 24 Estações de Hidrogênio Líquido na Coreia do Sul

Barramento de hidrogênio TEMECULA, Califórnia, June 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, parte da divisão Industrial da Nikkiso Co. Ltd., anunciou que, após a sua mais recente parceria com a SK Plug Hyverse, o Grupo fechou contratos de construção e manutenção de aproximadamente 24 estações de abastecimento de […]

TEMECULA, Califórnia, June 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, parte da divisão Industrial da Nikkiso Co. Ltd., anunciou que, após a sua mais recente parceria com a SK Plug Hyverse, o Grupo fechou contratos de construção e manutenção de aproximadamente 24 estações de abastecimento de hidrogênio líquido (LH2) na Coreia do Sul.

Com cada vez mais ônibus e caminhões pesados procurando reduzir as emissões de carbono, manter a capacidade de condução de longa distância, muitos operadores de frotas, autoridades de trânsito e agências estão procurando o hidrogênio líquido como uma solução para rotas rápidas e de longa distância. A experiência da Nikkiso no desenvolvimento e fabricação de bombas criogênicas há mais de 70 anos e com postos de abastecimento de combustíveis alternativos há 26 anos vem atraindo empresas como a SK Plug Hyverse que buscam parceiros com capacidade de ajudar a expansão da infraestrutura e da economia de hidrogênio na Coreia do Sul.

“O SK Plug Hyverse é um parceiro extraordinário para a Nikkiso na Coreia do Sul porque, juntos, oferecemos capacidade e pessoal excepcionais para apoiar a abordagem progressiva da Coreia do Sul ao estabelecimento de uma economia competitiva de hidrogênio”, disse Peter Wagner, CEO da Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. “A Nikkiso admira a abordagem produtiva e pragmática da Coreia do Sul de ampliação da economia de hidrogênio, e estamos preparados para mais oportunidades de poder apoiar seus esforços.”

“Não há muitas empresas que tenham estação de abastecimento verticalmente integrada da Nikkiso com sistemas internos de liquefação e sistemas de carregamento de reboques, bombas criogênicas, tubos isolados a vácuo, vasos isolados a vácuo, vaporizadores criogênicos, controles industriais, serviços de licenciamento, instalação e manutenção”, disse Mike Mackey, Presidente de Abastecimento e Soluções da Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. “Construímos estações de abastecimento alternativos desde 1998 e estamos orgulhosos de que o trabalho que fazemos apoia um mundo mais limpo e saudável.”

Várias estações de hidrogênio líquido na Coreia do Sul já foram comissionadas, abastecendo com sucesso ônibus consecutivos e aumentando a capacidade. As outras estações na Coreia do Sul entrarão em serviço nos próximos 12 meses.

Sobre a Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group é um fornecedor líder de equipamentos criogênicos, tecnologias e aplicações para os segmentos de mercado de energia limpa e gás industrial. O Grupo emprega mais de 1.600 pessoas em 22 países e é liderado pela Cryogenic Industries, Inc., uma subsidiária integral da Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376) no sul da Califórnia, EUA.

Contato com a mídia

Lisa Adams

Lisa.adams@nikkisoceig.com

Celular: +1 (405) 492-1689

Sobre a Nikkiso Co. Ltd.

Desde a sua criação em 1953, a Nikkiso contribuiu para resolver questões sociais, antecipando as mudanças com tecnologias e produtos pioneiros no mundo e no Japão. No âmbito industrial, a Nikkiso criou novos mercados ao desenvolver produtos no campo da energia, produtos relacionados à hemodiálise para a indústria médica, e aeroestruturas de CFRP (plástico reforçado com fibra de carbono) para a indústria aeroespacial.

Sobre a SK Plug Hyverse

A SKPH é uma joint venture da SK E&S com a Plug Power Inc, provedora líder de soluções completas de hidrogênio para a economia global de hidrogênio verde, que visa empresas de soluções integradas em toda a cadeia de valor de hidrogênio limpo na Ásia.

