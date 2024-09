Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group et GTT annoncent un partenariat pour faire évoluer le marché du transport maritime au GNL

TEMECULA, Californie, 06 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, qui fait partie de la division industrielle de Nikkiso Co. Ltd., et GTT ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un partenariat pour soutenir le marché du transport maritime de marchandises alimenté au GNL. Le partenariat entre Nikkiso CE&IG et GTT allie une ingénierie et une technologie de pointe pour le confinement des membranes de GNL et les systèmes de traitement, ainsi que les meilleures compétences en matière de matériel, de fabrication mondiale et d’intégration technique.

La technologie brevetée Recycool de GTT garantit que le gaz d’évaporation (BOG) est récupéré et traité en toute sécurité afin d’éviter les émissions indésirables et d’améliorer l’efficacité du carburant. Intégré aux skids de pompes à gaz combustible haute pression de Nikkiso, le partenariat offre aux armateurs des performances accrues en maintenant la fiabilité, la durabilité et l’efficacité pour donner aux clients un avantage concurrentiel sur le marché.

« Notre partenariat avec GTT et notre expertise complémentaire favorisent la croissance des deux sociétés sur le marché des transports maritimes alimentés au GNL », a déclaré Adrian Ridge, PDG de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. « Cette dynamique est attestée par la première commande importante de 10 navires porte-conteneurs, et nous nous attendons à d’autres récompenses à l’avenir. »

Jean-Baptiste Choimet, Directeur Général de GTT, a indiqué : « Je tiens à remercier l’équipe de Nikkiso pour son soutien et sa collaboration. Grâce à l’expertise de GTT dans la réduction des taux d’évaporation par le biais de notre technologie membranaire, le système Recycool offre désormais aux navires alimentés en GNL des solutions efficaces pour gérer l’évaporation et réduire leur empreinte carbone. L’adoption de Recycool par les principaux chantiers navals chinois et coréens témoigne de la confiance de l’industrie dans cette solution. »

La valeur de ce partenariat a déjà été reconnue par de grands armateurs avec une attribution récente d’un opérateur maritime de premier plan et de nombreux projets en cours de négociation pour divers types de navires.

À propos de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group est un fournisseur leader d’équipements cryogéniques et de technologies et d’applications conçues pour les marchés inhérents à l’énergie propre et aux gaz industriels. Le Groupe emploie plus de 1 700 personnes dans 22 pays sous la direction de Cryogenic Industries, Inc. en Californie du Sud, aux États-Unis, qui est une filiale à 100 % de Nikkiso Co. Ltd. (TSE : 6376).

