Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Fecha Vários Contratos de Estação de Abastecimento de Hidrogênio na Califórnia e na Coreia do Sul

TEMECULA, Califórnia, Aug. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“CE&IG”), parte do grupo de empresas da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o orgulho de ter fechado vários contratos de fornecimento de mais de 12 Hydrogen Fueling Stations (Estações de Abastecimento de Hidrogênio – HFS) para clientes na Califórnia e na Coreia do Sul. Essas estações, destinadas a entrar em operação entre o quarto trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2024, são de abastecimento de veículos leves, pesados e de células de combustível de trânsito que precisam de abastecimento de H35 e H70.

“Como membro embaixador da California Fuel Cell Partnership (Parceria de Célula Combustível da Califórnia – CaFCP) e líder em tecnologia criogênica, a Nikkiso é fundamental para a conexão do ecossistema de hidrogênio e avanço da agenda de energia limpa”, disse Peter Wagner, CEO da Nikkiso CE&IG.

“Temos prazer em oferecer produtos comerciais e técnicas flexíveis e escaláveis onde nossos clientes mais precisam de nós: do fabricante do equipamento às soluções turnkey de EPC”, disse Joseph Pak, Presidente da Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions.

Os pedidos de compra têm um valor de quase US$ 60 milhões. A Nikkiso dedicou mais de 150.000 pés2 (14.000 m2) de área útil para a as estações de produção em massa de abastecimento de hidrogênio em Murrieta, CA, Escondido, CA, Busan, Coreia do Sul e Neuenbürg, Alemanha. Todas as estações estarão em conformidade com os requisitos de conteúdo local, incluindo a Buy America Act (Lei Comprar na América) do mercado de Hub de Hidrogênio dos EUA.

Com esses projetos de estações de hidrogênio, o Grupo Nikkiso visa expandir ainda mais seus negócios relacionados ao hidrogênio, fortalecendo sua participação na cadeia de suprimentos de hidrogênio e expansão para o mercado global.

Sobre o Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

A CE&IG da Nikkiso faz parte do grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd. A Nikkiso Co. é uma empresa pública de US $ 1,4 bilhões. A CE&IG é composta por cinco unidades funcionais distintas: Bombas Criogênicas (ACD, Nikkiso Cryo), Sistemas de Processo (Cosmodyne), Sistemas de Troca de Calor (Cryoquip), Serviços Criogênicos (com 20 instalações globais) e Soluções Criogênicas Integradas (fornecendo gerenciamento centralizado de desenvolvimento de produtos e de projetos). Em 2020, a CE&IG expandiu ainda mais sua capacidade com a aquisição da antiga Divisão de Combustíveis Alternativos da GP-Strategies. Esta adição estabelece mais uma grande instalação de fabricação no sul da Califórnia. Reconhecida como líder do mercado em design, engenharia, fabricação, construção e manutenção de infraestrutura criogênica, esta instalação oferece recursos internos completos, desde engenharia e licenças até fabricação, construção e manutenção.

Há mais de 50 anos a Nikkiso é líder na indústria de Energia Limpa com a mudança para um mundo mais saudável. Com a nossa tecnologia de abastecimento de hidrogênio, a Nikkiso tornou-se líder na revolução do hidrogênio em evolução, incluindo um projeto na primeira instalação de abastecimento de LH2 do mundo. Para mais informação, visite www.NikkisoCEIG.com .

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com .