Nomination de Cody Patrick au poste de responsable des ventes directes OEM pour Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

TEMECULA, Californie, 17 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Clean Energy & Industrial Gases Group (le « Groupe ») de Nikkiso Cryogenic Industries, qui fait partie du groupe de sociétés Nikkiso Co., Ltd (Japon), a le plaisir d’annoncer que Cody Patrick a été nommé responsable des ventes directes OEM pour Nikkiso ACD, qui fait partie de l’unité des pompes cryogéniques du Groupe.

Cody est diplômé du programme de distribution industrielle du Texas A&M College of Engineering. La combinaison de sa formation et de son expérience avec les pompes cryogéniques pour le marché des gaz industriels lui confère toutes les capacités nécessaires pour contribuer à la croissance du marché américain. Il gérera et développera des stratégies et opportunités commerciales, tout en participant au développement de programmes de formation et d’éducation pour les clients du Groupe. Cody sera basé à Houston et rendra compte à Ian Guthrie, responsable de la division commerciale de l’unité des pompes cryogéniques du Groupe.

« Étant donné l’enthousiasme de Cody et sa compréhension du marché des pompes cryogéniques, nous sommes ravis qu’il rejoigne le Groupe », a déclaré Daryl Lamy, président-directeur général de l’unité Pompes du Groupe. « Nous sommes impatients de recevoir son soutien pour développer davantage les opportunités sur ce marché. »

Avec cette nomination, Nikkiso poursuit son engagement : avoir une présence à la fois locale et mondiale pour ses clients.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd’hui membre de Nikkiso Co., Ltd.) et ses entreprises membres fabriquent et entretiennent des équipements de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbodétendeurs, échangeurs thermiques, etc.), et des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l’hydrogène (LH2) et le cycle organique de Rankine pour la récupération de la chaleur perdue. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d’ACD, de Nikkiso Cryo, de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, de Cosmodyne et de Cryoquip, et d’un groupe administré en commun comptant une vingtaine d’entités opérationnelles.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et w ww.nikkiso.com .