NYI Expande Operações 60 Hudson Street

A aquisição da instalação da Equinix NY8 traz capacidade adicional de datacenter e acesso econômico a um amplo ecossistema de operadoras em Nova York

60 Hudson Street, New York City NOVA YORK, Aug. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A NYI , fornecedora líder de soluções de infraestrutura híbrida e serviços gerenciados, expandiu suas operações na 60 Hudson Street através da adição de espaço anteriormente ocupado pela Equinix. A expansão é resultado de uma joint venture com a QTD Systems, que adquiriu o espaço Equinix em uma transação concluída em 1º de agosto de 2022.

Com essa integração, a NYI duplica a área do data center e imediatamente expande o ecossistema de operadoras disponível para os clientes. A expansão também inclui infraestrutura de conduíte adicional significativa e acesso aos POEs que irão fornecer capacidade e alcance incomparáveis no edifício mais conectado da cidade de Nova York. Juntamente com as capacidades internas existentes da NYI, os clientes agora terão acesso a níveis incomparáveis de resiliência coma implantação da sua estratégia de interconexão.

“Com o ritmo acelerado da transformação digital, o papel da 60 Hudson Street como o local de destaque das operadoras globais de Nova York se torna inestimável para o atendimento das crescentes necessidades de conectividade dos clientes”, disse Phillip Koblence, Cofundador e COO da NYI. “Com esta integração, a NYI amplia em sua capacidade de servir como o principal facilitador de acesso a este gateway de interconexão global, tornando as implantações na 60 Hudson Street mais simples e mais econômicas.”

“Tenho uma longa história com a 60 Hudson Street, onde estabeleci várias empresas de data center e conectividade nos últimos vinte anos que ainda estão em operação. Conto com a qualidade contínua dos serviços da NYI e o desenvolvimento da infraestrutura 60 Hudson NY8 da Equinix para impulsionar o futuro da interconexão”, acrescentou Peter Feldman, CEO da QTD Systems.

A expansão beneficiará várias partes:

Os antigos clientes da Equinix irão se beneficiar com a continuidade operacional e o acesso à equipe técnica especializada no local da NYI, plataforma de interconexão econômica, conjunto de soluções de infraestrutura híbrida e serviços gerenciados de alto contato.

Os clientes de dentro e fora do país terão acesso a mais espaço e energia e a um ampliado ecossistema de operadoras.

Os provedores e operadoras de telecomunicações se beneficiarão do acesso contínuo e econômico à infraestrutura interna ampliada de conduítes da NYI e pontos de entrada adicionais.

Com os recursos ampliados e um compromisso contínuo de reduzir a complexidade e fornecer uma experiência perfeita ao cliente, a NYI espera igualar as oportunidades, tornando a interconexão na 60 Hudson Street mais simples e mais acessível do ponto de vista de implantação e custo, para operadoras, provedores de conteúdo e empresas de todos os tamanhos.

Sobre a NYI

A NYI é provedora líder de soluções híbridas de infraestrutura, rede e interconexão. A empresa é conhecida por reduzir a complexidade do cenário de TI e facilitar soluções personalizadas para atender às necessidades críticas de infraestrutura e conectividade dos clientes em todos os setores. A NYI está localizada em Nova York e fornece serviços empresariais em mercados importantes em todo o mundo por meio de um ecossistema confiável de parceiros. Para mais informação sobre a NYI, visite nyi.net ou siga a NYI no Twitter ou LinkedIn .

Contato com a Mídia:

Iromie Weeramantry, VP Marketing

marketing@nyi.net

Sobre a QTD Systems

Peter Feldman, CEO da QTD Systems, tem mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento, operações, gerenciamento e design de datacenter, e como fundador de duas empresas bem estabelecidas na 60 Hudson Street em Nova York — Telx (Now Digital Realty Trust) e DataGryd (agora Hudson IX). Ele também cofundou a Digital Crossroads em Hammond, Indiana. A QTD Systems se concentrará no desenvolvimento da próxima geração de tecnologia Quantum em parceria com a Novum Industria, uma subsidiária do MIT e membro da Quantum Economic Development Corp (QED-C) na antiga instalação de NY8.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 0cab232c-0c8d-4915-9d67- 15f658bcef3b/pt