O Graduate Management Admission Council recebe a BI Norwegian Business School como membro do GMAC

Maior escola de Administração da Noruega amplia a presença do GMAC na área de mestrado

RESTON, Va., March 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — O Graduate Management Admission Council (GMAC) , uma associação global de escolas de pós-graduação em administração, anunciou hoje que a BI Norwegian Business School tornou-se o mais novo membro da organização. A maior escola de administração da Noruega eleva o número total de membros do GMAC para 226.

Seletas escolas de administração são convidadas pelo Conselho de Diretores do GMAC a postularem a associação. Cada escola passa por um abrangente processo de candidatura que aborda os comprometimentos sustentados para dar suporte à missão do GMAC: fornecer as ferramentas e informações necessárias para as escolas e a habilidade para descobrirem e avaliarem umas às outras.

“Nós aplicamos o mesmo nível de valor na diversidade dos nossos membros à medida que ampliamos a diversidade na sala de aula”, disse Sangeet Chowfla, Presidente e CEO do GMAC. “A BI Norwegian Business School é nossa primeira escola-membro da Noruega e a segunda maior escola de administração na Europa. Sua perspectiva profundamente enraizada na área de Mestrado é bem-vinda e esperamos suas percepções à medida que trabalhamos para garantir que nenhum talento passe despercebido”.

BI Norwegian Business School

A BI Norwegian Business School é a única escola da Noruega com certificação tripla. É também membro fundadora da Quantitative Techniques for Economics and Management Masters Network (QTEM), que reúne escolas, parceiros corporativos internacionais e um número crescente de estudantes pós-graduados de todo o mundo. A entrada da BI Norwegian Business School como membro amplia a presença do GMAC na área de Mestrado, bem como a diversidade da nossa base de associações.

Associação ao GMAC

Para serem consideradas para uma associação ao GMAC, as escolas realizam um processo de candidatura e devem atender aos seguintes critérios: manter um processo de admissão seletivo; oferecer um programa de mestrado em administração ou temas relacionados; e apoiar ativamente a missão do GMAC e usar o exame GMAT ou outras avaliações do GMAC como parte dos processos de admissão e cadastramento. Elas também participam da governança do GMAC, inclusive da votação nas eleições da Diretoria e outros assuntos que podem vir antes do Conselho.

Sobre o GMAC

O Graduate Management Admission Council (GMAC) é uma associação de importantes escolas de administração. Fundado em 1953, estamos comprometidos com a criação de soluções para escolas de administração e candidatos para descobrir, avaliar e conectar uns aos outros da melhor maneira. Nós trabalhamos em nome das escolas e da comunidade de pós-graduação em administração, além de orientarmos os candidatos em sua jornada na educação superior, para garantir que nenhum talento passe despercebido.

O GMAC oferece oportunidades de pesquisa, desenvolvimento profissional de alto nível e avaliações para a indústria, criadas para desenvolver a arte e a ciência das admissões. De propriedade e administrado pelo GMAC, o Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) é a avaliação de escolas de pós-graduação em administração mais amplamente utilizada, reconhecido por mais de 7.000 programas em todo o mundo. Outras avaliações do GMAC são o exame NMAT by GMAC™ (NMAT™), para ingresso em programas de pós-graduação em administração na Índia, África do Sul e nas Filipinas, e a Avaliação executiva (AE), especificamente criada para programas executivos em todo o mundo.

Nosso principal portal para recursos e informações sobre pós-graduação em administração, o www.mba.com , recebe 14 milhões de visitas por ano e possui a ferramenta de alinhamento School Search entre o Graduate Management Admission Search Service® (GMASS™) e os candidatos e escolas de administração.

O GMAC é uma organização global com escritórios em Hong Kong; China; Gurugram, Índia; Singapura; Londres, Reino Unido; e nos Estados Unidos. Para saber mais sobre nosso trabalho, visite www.gmac.com .

Assessoria de imprensa:

Geoffrey Basye, Director de Comunicação Social do GMAC,

+1 (703) 668-9799 ou gbasye@gmac.com