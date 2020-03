O Graduate Management Admission Council recebe um dos Principais Empresariais e de Economia de Portugal

Novo membro reflete a importância da globalização e diversificação na Formação em Mestrado de Gestão

RESTON, Va., March 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — O Graduate Management Admission Council™ (GMAC™), uma associação global de principais faculdades de mestrados em business, anunciou hoje a inclusão de uma das principais faculdades de business de Portugal na sua composição. A inclusão da Nova School of Business & Economics (Nova SBE), eleva o total de membros do GMAC para 229 instituições.

As faculdades-membro do GMAC passam por um processo iniciado por convite da diretoria da organização. Em seguida, os indicados participam de um processo de candidatura abrangente que aborda os compromissos sustentados de apoiar a missão do GMAC: fornecer as ferramentas e informações necessárias para que as faculdades e talentos descubram e avaliem uns aos outros.

“A Nova SBE está comprometida com a melhoria constante da educação em gestão competente e responsável”, disse a professora Rita Campos Cunha, vice-diretora de Estudos Pré-Experiência. “A nossa faculdade foi projetada como uma plataforma aberta, sempre buscando diálogo e troca de ideias e melhores práticas com nossos colegas. Sabemos que o GMAC é um excelente congregante de faculdades de business de todo o mundo com as quais podemos contribuir com nossas experiências e know-how, e também nos beneficiar da experiência compartilhada de outras escolas membros”.

“À medida que os programas de business evoluem com o ritmo em constante mudança do mercado global, instituições como a Nova School of Business & Economics entendem a importância da inovação na forma e programa seguidos para os decisores do futuro”, disse Sangeet Chowfla, presidente e CEO do GMAC.

Nova SBE se considera uma comunidade de cidadãos do mundo. Compartilhando a visão de diversidade do GMAC, a instituição se esforça para permanecer na vanguarda da inovação enquanto prepara executivos e empreendedores do futuro para contribuir para um mundo mais aberto, sustentável e inclusivo. O Financial Times classificou o Mestrado Internacional em Gestão da faculdade em 22º lugar em todo o mundo; o Mestrado Internacional em Finanças em 21º lugar em todo o mundo; e entre as 30 melhores Faculdades de Business da Europa. Recentemente realocada para um novo campus no bairro de Carcavelos, em Lisboa, a Nova SBE está pronta para oferecer aos alunos uma experiência de aprendizagem moderna, interativa e colaborativa.

Para serem considerados membros do GMAC, as faculdades devem se inscrever em um processo de candidatura e manter um processo seletivo de admissões; oferecer um programa de mestrado em administração de empresas, assuntos de gestão ou equivalente; e apoiar ativamente a missão do GMAC e usar o exame GMAT ou outras avaliações do GMAC como parte dos seus processos de admissão e inscrição. Eles também participam da governança do GMAC, incluindo votando nas eleições para o conselho de administração e outros assuntos que possam ser apresentados ao Conselho.

Sobre o GMAC

O Graduate Management Admission Council (GMAC) é uma associação orientada por missões, das principais faculdades de mestrado de business de todo o mundo. Fundada em 1953, temos o compromisso de criar soluções para que as faculdades e candidatos de business para uma melhor descoberta, avaliação e conexão uns com os outros. Trabalhamos em nome das faculdades e da comunidade educacional de gestão de mestrado, e orientamos os candidatos na sua jornada para o ensino superior, para garantir que nenhum talento deixe de ser descoberto.

O GMAC oferece pesquisa de classe mundial, oportunidades de desenvolvimento profissional e avaliações para a indústria de educação em gestão de mestrado, projetada para avançar a arte e a ciência das admissões. De propriedade e administrado pelo GMAC, o exame Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) é a avaliação de mestrado mais utilizada pelas faculdades de business, reconhecida por mais de 7.000 programas em todo o mundo. Outras avaliações do GMAC incluem o exame NMAT by GMAC™ (NMAT™), para entrada em programas de mestrado em gestão na Índia, Nigéria, Filipinas e África do Sul, e a Executive Assessment (EA), que apoia as necessidades de admissões de mais de 160 programas em todo o mundo.

Nosso portal emblemático para recursos e informações de educação em mestrado de gestão, www.mba.com, recebe mais de 7 milhões de visitas por ano e apresenta a ferramenta de correspondência Program Finder e o serviço de pesquisa GMASS™, uma tecnologia orientada a dados que ajuda a conectar candidatos e faculdades de business. Essas plataformas fazem parte do GMAC Connect, um conjunto de serviços que ajudam as faculdades a atrair alunos por meio do recrutamento de soluções que combinam inteligência de mercado, dados, alcance e pontos de contato com candidatos.

As subsidiárias do GMAC incluem a empresa de publicação online BusinessBecause, sediada no Reino Unido, um destino rico em conteúdo que ajuda os alunos a identificar as faculdades de business adequadas durante as fases críticas de consideração e seleção da sua jornada, e o The MBA Tour, que apoia os esforços globais de recrutamento das faculdades de business organizando eventos voltados para a educação empresarial em todo o mundo.

GMAC é uma organização global com escritórios na China, Índia, Cingapura, Reino Unido e Estados Unidos. Para mais informação sobre o nosso trabalho, visite www.gmac.com .

Sobre a Nova SBE

Nova SBE é uma faculdade líder nas áreas de Economia, Finanças e Gestão com seus programas de graduação, mestrado, doutorado, MBA e Educação Executiva. Ela é considerada uma das 30 melhores faculdades da Europa com cerca de 3.000 alunos de mais de 70 países diferentes, com seus programas reconhecidos pelo Financial Times. A faculdade passou a ser membro do CEMS em dezembro de 2007, e é membro de um grupo restrito de faculdades internacionais da Triple Crown, sendo a única faculdade portuguesa classificada pela Eduniversal como “Universal Business School” com cinco Palmeiras Eduniversais. Foi a primeira faculdade de business portuguesa a adquirir acreditações internacionais e reconhecimento mundial no ensino superior. A visão internacional da Nova SBE também se reflete na adoção do inglês como principal idioma de ensino. O atual Reitor é o Prof. Dr. Daniel Traça (Ph.D., Columbia University), também ex-aluno da faculdade (BSc Economics ’85).