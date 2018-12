O Graduate Management Admission Council seleciona três novas escolas de administração para associação

As escolas levam conhecimento e percepções para dar apoio à missão do GMAC

RESTON, Virgínia, Dec. 11, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — O Graduate Management Admission Council (GMAC) , uma associação global das principais escolas de administração, recebe três novos membros. O acréscimo da ESCP Europe, da WHU – Otto Beisheim School of Management e da Xavier University Bhubaneswar aumentou o número de escolas associadas ao GMAC para 225.

Seletas escolas de administração são convidadas pelo Conselho de Diretores do GMAC a postularem a associação. Cada escola passa por um abrangente processo de candidatura que aborda os comprometimentos sustentados para dar suporte à missão do GMAC: fornecer as ferramentas e informações necessárias para as escolas e a habilidade para descobrirem e avaliarem umas às outras.

“O GMAC continua a fortalecer nossa associação de escolas de pós-graduação em administração que não estão trabalhando apenas para lidar com as necessidades em constante mudança dos estudantes, mas também entendendo o panorama e o que pode ser feito para preparar melhor os estudantes para suas carreiras”, disse Sangeet Chowfla, Presidente e CEO do GMAC. “Cada uma dessas três escolas traz uma abordagem específica de sua região. As perspectivas que elas trazem coletivamente para o Conselho ajudarão ainda mais na nossa missão e trabalharão para identificar as oportunidades e desafios enfrentados pelo nosso setor”.

Além de reunir os critérios para associação, cada escola se comprometeu a ajudar o GMAC a cumprir sua missão.

ESCP Europe

Aclamada amplamente como uma das primeiras escolas de administração do mundo, a ESCP foi fundada em 1819. Como dispõe de um programa de mestrado altamente qualificado, a ESCP Europe está bem posicionada para ajudar o GMAC em sua missão de desenvolver sua presença no espaço do mestrado. Seu modelo único de vários campi também fornecerá percepções sobre as melhores práticas para o oferecimento de um programa inovador, bem como a experiência de gerenciar os processos de recrutamento de estudantes em vários mercados. A instituição valoriza a associação ao GMAC como indicador do seu comprometimento em oferecer educação da mais alta qualidade e seu desejo de contribuir com nossa rede global.

WHU – Otto Beisheim School of Management

O conhecimento da WHU em pesquisa e ensino irá ajudar ainda mais o trabalho e a presença do GMAC na Alemanha. Particularmente, suas divisões do curso de mestrado já estavam comprometidas com informações sobre a abordagem que o GMAC utilizava para melhor atender esse segmento através da convocação de profissionais e do fornecimento de pesquisa e dados criteriosos.

Xavier University Bhubaneswar

Uma das principais escolas de administração da Índia, a Xavier University Bhubaneswar acredita na missão do GMAC de que cada candidato merece acesso a cursos de pós-graduação em administração de alta qualidade. Sua associação ao GMAC simboliza o comprometimento da escolha em fornecer programas de administração de classe mundial em seu campus localizado em Bhubaneswar para candidatos notáveis de todo o mundo, utilizando em parte os produtos e serviços do GMAC.

Para serem consideradas para uma associação ao GMAC, as escolas realizam um processo de candidatura e devem atender aos seguintes critérios: manter um processo de admissão seletivo; oferecer um programa de mestrado em administração ou temas relacionados; e apoiar ativamente a missão do GMAC e usar o exame GMAT ou outras avaliações do GMAC como parte dos processos de admissão e cadastramento. Elas também participam da governança do GMAC, inclusive da votação nas eleições da Diretoria e outros assuntos que podem vir antes do Conselho.

Sobre o GMAC

O Graduate Management Admission Council (GMAC) é uma associação de importantes escolas de administração. Fundado em 1953, estamos comprometidos com a criação de soluções para escolas de administração e candidatos para descobrir, avaliar e conectar uns aos outros da melhor maneira. Nós trabalhamos em nome das escolas e da comunidade de pós-graduação em administração, além de orientarmos os candidatos em sua jornada na educação superior, para garantir que nenhum talento passe despercebido.

O GMAC oferece oportunidades de pesquisa, desenvolvimento profissional de alto nível e avaliações para a indústria, criadas para desenvolver a arte e a ciência das admissões. De propriedade e administrado pelo GMAC, o Graduate Management Admission Test® (GMAT®) é a avaliação de escolas de pós-graduação em administração mais amplamente utilizada, reconhecido por mais de 7.000 programas em todo o mundo. Outras avaliações do GMAC são o exame NMAT by GMAC™ (NMAT®), para ingresso em programas de pós-graduação em administração na Índia, África do Sul e nas Filipinas, e a Avaliação executiva (AE), especificamente criada para programas executivos em todo o mundo.

Nosso principal portal para recursos e informações sobre pós-graduação em administração, o www.mba.com , recebe 14 milhões de visitas por ano e possui a ferramenta de alinhamento School Search entre o Graduate Management Admission Search Service® (GMASS®) e os candidatos e escolas de administração.

O GMAC é uma organização global com escritórios em Hong Kong; China; Gurugram, Índia; Singapura; Londres, Reino Unido; e nos Estados Unidos. Para saber mais sobre nosso trabalho, visite www.gmac.com .

Assessoria de imprensa:

Geoffrey Basye, Director de Comunicação Social do GMAC,

+1 (703) 668-9799 ou gbasye@gmac.com