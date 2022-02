Oblon choisit la plateforme AQX pour cabinets conseils d’Anaqua pour offrir de meilleurs services de gestion de la propriété intellectuelle à ses clients

Anaqua fournit des solutions de gestion d’actifs intellectuels à un cabinet de conseils en propriété intellectuelle

BOSTON, 17 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Anaqua, le leader des technologies de gestion de l’innovation et de la propriété intellectuelle, annonce aujourd’hui que le cabinet conseils Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, LLP (Oblon) a choisi AQX Law Firm d’Anaqua comme système exclusif de gestion de la propriété intellectuelle pour les brevets et les marques.

Oblon est l’un des plus grands cabinets conseils aux États-Unis exclusivement dédié au droit de la propriété intellectuelle. Depuis plusieurs dizaines d’années, Oblon est le premier cabinet conseils déposant et obtenant le plus de brevets. Le cabinet a choisi Anaqua pour sa solution technique complète, AQX Law Firm, ainsi que l’expertise de l’équipe de consultants d’Anaqua en matière de PI.

Daniel Pereira, président du Chemical Practice Group chez Oblon, a déclaré : “Nous travaillons avec des clients dans tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle pour obtenir, gérer et faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle. Il est essentiel que nous ayons des informations précises et à jour sur les portefeuilles de brevets et de marques de nos clients et sur le paysage de la propriété intellectuelle de leurs industries respectives. La plateforme AQX d’Anaqua et son équipe de consultants nous assurent d’avoir ces informations à portée de main pour servir et conseiller nos clients, de manière efficace et concrète.”

Récemment, Anaqua a étendu les capacités de la plateforme AQX Law Firm par l’acquisition du fournisseur SeeUnity qui offre des solutions d’interfacage entre logiciels basé sur l’API, de l’outil d’estimation des coûts Global IP Estimator®, et de la solution de dépôt à l’étranger Actio IP. Oblon aura la possibilité de s’appuyer sur cette plateforme complète pour continuer à renforcer ses activités de PI et fournir un service client exceptionnel dans un marché en constante évolution.

Bob Romeo, PDG d’Anaqua, a commenté : “Nous sommes honorés d’avoir été sélectionné comme fournisseur de solutions de gestion de la propriété intellectuelle pour l’un des premiers cabinets spécialisés dans le droit de la propriété intellectuelle. C’est gratifiant de voir que notre capacité à intégrer continuellement de nouveaux services dans notre plateforme a été un facteur clé de différenciation pour Oblon. C’est une plateforme intelligente qui permet d’augmenter l’efficacité et d’améliorer la qualité des données grâce à l’automatisation. Notre succès croissant auprès des cabinets conseils prouvre notre capacité à fournir des solutions complètes sur lesquelles les cabinets peuvent compter. Ils peuvent ainsi optimiser leurs opérations internes en matière de propriété intellectuelle, tout en aidant leurs clients à tirer le plein potentiel de leur propriété intellectuelle. Nous sommes impatients de travailler aux côtés d’Oblon pour permettre au cabinet de répondre efficacement à tous les besoins de ses clients en matière de gestion de la propriété intellectuelle.”

A propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions et services technologiques intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI). La plateforme AQX d’Anaqua combine les meilleures pratiques de flux de travail avec des analyses de données et des services technologiques pour créer un environnement intelligent conçu pour définir une stratégie avisée, permettre une meilleure prise de décision et rationaliser les opérations en matière de propriété intellectuelle. Aujourd’hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu’un nombre croissant de cabinets conseils dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus d’un million de cadres, d’avocats, de parajuristes, de gestionnaires et d’innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion de la PI. Les opérations globales de la société sont basées à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com, ou LinkedIn.

A propos d’Oblon

Assistant ses clients depuis plus de 50 ans, Oblon est l’un des plus grands cabinets conseils spécialisés dans la propriété intellectuelle aux États-Unis. Les professionnels d’Oblon fournissent une gamme complète de services de propriété intellectuelle à certains des plus grands innovateurs du monde. Oblon a son siège à Alexandria, en Virginie, à quelques pas de l’Office des brevets et des marques des États-Unis, et possède un bureau affilié à Tokyo, au Japon. Visitez oblon.com pour plus d’informations sur le cabinet.

Contact :

Amanda Hollis

Associate Director, Communications

Anaqua

+1-617-375-2626

ahollis@Anaqua.com