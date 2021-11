OKEx lance un système de marge de portefeuille similaire de type CME pour l’industrie des cryptomonnaies

VICTORIA, Seychelles, 02 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — OKEx a annoncé le lancement d’un nouveau mode de trading avancé pour les traders professionnels et institutionnels – la marge de portefeuille – dans le cadre de ses efforts pour construire la plateforme de trading la plus puissante au monde pour les traders de cryptomonnaies. Le nouveau mode de trading est disponible sur les versions Web et API de la plateforme pour les traders qui enregistrent des volumes de transactions élevés à partir d’aujourd’hui, le 1er novembre.

La marge de portefeuille sur OKEx est conçue pour les traders professionnels à volume élevé, y compris les teneurs de marché et les institutions qui cherchent à réduire considérablement leurs besoins en capital. Le mode offre aux traders, et en particulier aux teneurs de marché pour les contrats à terme et les options de cryptomonnaie, un calcul de marge considérablement réduit. OKEx considère notamment cette nouvelle fonctionnalité comme un moyen de résoudre le problème actuel de la fragmentation des liquidités sur les marchés des options de cryptomonnaies.

Un système de gestion des risques similaire à la marge de portefeuille (analyse de portefeuille normalisée des risques, ou SPAN) a été lancé pour les participants à la finance traditionnelle par CME Group, la plus grande bourse de produits dérivés au monde. Avec la sortie du nouveau mode de marge de portefeuille sur OKEx, la plateforme ouvre la voie dans l’industrie des cryptomonnaies en introduisant cet outil puissant d’amélioration de l’efficacité du capital et de la gestion des risques.

La version d’OKEx de ce mode de négoce se distingue de ses concurrents en autorisant la marge du portefeuille de plusieurs devises, ce qui signifie qu’un trader peut ouvrir des positions sur dérivés avec des exigences de marge considérablement réduites dans plusieurs devises en même temps.

Avec son nouveau mode de marge de portefeuille, ainsi que sa liquidité à la pointe du secteur, OKEx montre son engagement à fournir les outils les plus avancés et la meilleure expérience de trading possible à ses clients.

À propos d’OKEx

Fondée en 2017, OKEx est l’une des plus grandes plateformes d’échange de produits dérivés et de cryptomonnaies au comptant à l’échelle mondiale. OKEx a adopté de manière innovante la technologie blockchain pour remodeler l’écosystème financier et propose certains des produits les plus diversifiés et les plus élaborés, notamment notre écosystème DeFi récemment lancé et place de marché pour les NFT Marketplace.

Approuvé par plus de 20 millions d’utilisateurs dans plus de 180 régions à travers le monde, sa mission est de responsabiliser chaque individu grâce à la promotion et à l’avancement des cryptomonnaies à l’échelle mondiale.

