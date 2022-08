OKX e LinkedIn Lançam em Parceria Relatório de Talentos do Setor de Blockchain Global

A oferta e a demanda de talentos no campo global da blockchain estão desequilibradas, com a escassez de candidatos

A demanda por talentos essenciais mudou de voltada para o setor financeiro para o setor técnico

A duração média dos talentos globais em empregos na blockchain é de 1,2 anos, a taxa de rotatividade é alta e o fluxo de talentos está concentrado principalmente no setor de blockchain

VICTORIA, Seychelles, Aug. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — OKX , a plataforma de criptomoedas líder mundial, e LinkedIn , a maior rede profissional do mundo, lançam em parceria um relatório que destaca o desequilíbrio entre a oferta e a demanda de talentos qualificados no setor de blockchain global.

A detalhada pesquisa, que tem por base a análise exclusiva de big data do LinkedIn, utilizou dados de 180 países no período entre janeiro de 2019 e junho de 2022. A pesquisa abrange o setor de blockchain, bem como subindústrias que incluem os setores de criptografia, computação quântica e contabilidade distribuída, bem como mais de 15 outras subindústrias relacionadas.

O relatório revela que, a partir de junho de 2022, a oferta e a demanda de talentos no campo da blockchain global ficaram desequilibradas, com a escassez de candidatos qualificados. O número total de membros do LinkedIn que trabalham no campo de blockchain aumentou 76% ano a ano, mas os principais países de onde os candidatos ao setor de blockchain tradicionalmente vêm estão tendo um crescimento negativo de talentos. A China, onde o crescimento é estável, é a exceção a essa tendência.

Haider Rafique, Diretor de Marketing da OKX, disse: “O resultado do estudo que realizamos com o LinkedIn reflete a nossa própria busca contínua por grandes talentos na OKX. Anunciamos anteriormente que aumentaríamos nosso número de funcionários em 30% até o final do próximo ano e isso continua sendo verdade. Estou confiante de que a liderança da OKX entre as exchanges de criptomoedas, nossa determinação em inovar e melhorar constantemente a experiência do usuário, e nossa certeza de que o blockchain e a Web 3.0 são o futuro, nos permitirão continuar atraindo os melhores talentos.”

A pesquisa também mostra que a demanda por talentos essenciais mudou de orientação financeira para candidatos com habilidades técnicas. Em termos de número de postagens de emprego, especialistas em P&D lideram a demanda global, seguidos pela tecnologia da informação. As ofertas de emprego de gestão e marketing de produtos, e recursos humanos não ficam muito atrás. Do ponto de vista da demanda de recrutamento, os candidatos do setor financeiro ocupam agora a sexta posição.

Outro desafio destacado pelo relatório envolve a curta duração dos candidatos no emprego e a alta taxa de rotatividade. O relatório ‘LinkedIn Global Talent Big Data Insights’ mostra que a duração média dos talentos globais em empregos na blockchain é de 1,2 anos. O relatório também mostra que, além do influxo de talentos de empresas financeiras e tecnológicas tradicionais, o deslocamento de talentos na indústria global de blockchain tem por base principalmente o fluxo intraindustrial.

Linda Tse, Líder Global de Aquisição de Talentos, OKX disse: “Para uma indústria de ponta em rápida expansão afetada pelas tendências de talentos de todo o setor de blockchain, a competição por candidatos de alta qualidade e o deslocamento frequente de talentos é de certa forma inevitável. No entanto, o forte foco da OKX em inovação, desenvolvimento profissional, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, e a nossa mentalidade orientada para a missão, estão apoiando nossa estratégia de aumento de talentos. Recebemos quase 19.000 candidaturas a emprego em maio de 2022, e esse número continuou aumentando”

O Relatório de Talentos do Setor Global de Blockchain da OKX/LinkedIn completo pode ser encontrado em OKX.com e LinkedIn .

