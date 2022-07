Outreach accueille Nick Bowles au poste de vice-président, ventes et stratégie, région EMEA

Le responsable des ventes B2B expérimenté rejoint Outreach pour aider les entreprises de la région EMEA à combler l’écart d’exécution des ventes

LONDRES, 27 juillet 2022 /PRNewswire/ — Outreach , la plateforme d’exécution des ventes qui aide les entreprises à générer une croissance efficace et prévisible, accueille Nick Bowles au poste de vice-président, ventes et stratégie, région EMEA, sous la direction d’Anna Baird, Chief Revenue Officer. Cette nomination fait suite à l’ ouverture récente d’uncentre de données à Dublin , illustrant davantage l’investissement continu de l’entreprise dans la région.

« Outreach est fière d’aider des entreprises à travers l’Europe à combler l’écart d’exécution des ventes pour atteindre leur plein potentiel, et ce n’est que le début, a déclaré Anna Baird, Chief Revenue Officer, Outreach. Nick Bowles est le responsable idéal pour aborder notre prochaine phase de croissance dans la région EMEA et je suis ravie de l’impact qu’il aura sur notre équipe et nos clients. »

« Outreach est une plateforme essentielle qui aide les entreprises à générer une croissance plus efficace et prévisible. J’ai travaillé sur ce point chaque fois que j’ai occupé un poste de responsable, et je suis aujourd’hui impatient d’aider mes collègues responsables du chiffre d’affaires à faire de même, alors qu’Outreach continue d’investir dans la région », a déclaré Nick Bowles, vice-président de la région EMEA, Outreach.

Nick Bowles rejoint Outreach avec plus de 20 ans d’expérience, qu’il a passés à faire croître des entreprises de technologie B2B en les développant sur le marché commercial et en investissant dans de nouveaux marchés géographiques. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président de la région EMEA chez Quinyx, un leader dans la gestion de main-d’œuvre, où il était responsable des ventes, de la gestion des comptes, du conseil en solutions, du développement commercial et des partenaires pour la région EMEA. Auparavant, il était vice-président pour les régions EMEA et Asie-Pacifique chez ServiceMax, un leader dans la gestion des services de terrain centrée sur les actifs.

À propos d’Outreach