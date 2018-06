Partenariat entre un consortium dirigé par Globeleq et EDM

LONDRES, 21 juin 2018 /PRNewswire/ — Globeleq, partenaire principal de Temane Energy Consortium (TEC), et Electricidade de Moçambique E.P. (EDM) ont franchi une étape importante du développement du secteur de l’électricité au Mozambique. En marge du Forum africain de l’énergie 2018, l’équipe s’est réunie pour signer un accord conjoint de développement qui fera avancer le projet de centrale au gaz de 400 MW à Temane dans la province d’Inhambane.

À ce jour, le projet de Temane a été mis à exécution par EDM et Sasol New Energy Holdings (Sasol), EDM en détenant 51 % et Sasol, 49 %. TEC prendra 60 % de la participation d’EDM dans l’entité ad hoc locale, et EDM conservera les 40 % restants. Le projet fournira de l’énergie fiable à moindre coût à EDM dans le cadre d’un contrat de prise ferme de 25 ans, en utilisant le gaz naturel provenant des champs de Pande-Temane exploités par Sasol et ENH, la société d’hydrocarbure d’État.

Globeleq et son partenaire TEC, eleQtra, ont fait leurs preuves lors de projets réussis de centrales au gaz en Côte d’Ivoire, au Ghana, en Tanzanie et au Cameroun. TEC assistera également EDM dans le développement du Temane Transmission Project.

Le PDG de Globeleq, Paul Hanrahan déclare : « Le projet Temane fournira au Mozambique une énergie de base conséquente qui contribuera à la croissance économique. En même temps que notre arrivée sur le marché mozambicain, nous nous félicitons du partenariat avec EDM dans cette entreprise prometteuse. »

EDM a sélectionné TEC en décembre 2017 à la suite d’un appel d’offres. EDM a choisi ce consortium pour son expérience dans l’élaboration et l’exploitation de centrales au gaz, le coût du capital concurrentiel et l’offre du tarif le plus compétitif. Grâce à la signature de cet accord, le consortium dirigé par Globeleq rejoint officiellement EDM dans le développement du projet jusqu’à sa clôture financière.

Le président d’EDM, Mateus Magala, déclare : « EDM est heureuse de ce partenariat profitable à long terme avec le consortium Globeleq. Son engagement et son expérience dans le secteur de l’énergie aidera EDM à atteindre son objectif d’offrir un accès universel à une électricité abordable d’ici 2030 au peuple du Mozambique. »

À propos de Globeleq

Globeleq est un leader dans le développement, la propriété et l’exploitation de la production d’électricité en Afrique. Depuis 2002, son équipe de professionnels qualifiés a construit une gamme diversifiée de centrales électriques indépendantes, générant plus de 1 300 MW sur huit sites répartis dans cinq pays. La société a environ 2 000 MW de projets énergétiques en développement. www.globeleq.com

À propos d’EDM

Electricidade de Moçambique E.P. (EDM) est le fournisseur d’électricité d’État créé en 1977, deux ans après l’indépendance du Mozambique. EDM est le principal acheteur d’électricité, gestionnaire du réseau de transport national d’électricité et exploitant de l’infrastructure de distribution d’énergie du pays. EDM génère, transmet, distribue et vend de l’électricité au Mozambique. www.edm.co.mz

