Patton fournit des services IPv6 en périphérie de réseau

En mettant en œuvre le protocole IPv6 amélioré dans le CPE VoIP SmartNode, Patton prend en charge les architectures de réseau simplifiées et réduit les coûts d’exploitation et de maintenance des fournisseurs de services et des entreprises.

VoIP SmartNode … Au-delà de la simple parole !

GAITHERSBURG, Maryland, 21 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Patton Electronics, qui exerce ses activités en tant que fabricant de type bricks-and-mortar depuis 1984, a annoncé aujourd’hui avoir amélioré la technologie IPv6 dans son CPE SmartNode.

L’expansion mondiale d’Internet, la prolifération de terminaux IP, et un Internet des objets (IdO) en plein essor signifient que nous allons bientôt manquer d’adresses IPv4.

La norme IPv6 multiplie le nombre d’adresses IP disponibles par un octillion, ou au moins par 17 milliards .

Tout le monde le sait depuis longtemps et le battage médiatique dure depuis des années.

Les fournisseurs de services ont élaboré des plans et certains ont partiellement implémenté IPv6 dans leurs réseaux. Des opérateurs tels que Telefonica et T-MOBILE , mais aussi des entreprises telles que Microsoft , ont entrepris cette transformation. De nombreuses grandes entreprises ont également prévu de l’utiliser, mais l’adoption d’IPv6 y est inégale. La plupart des PME ont à peine envisagé une transition éventuelle.

« Une chose est sûre, nous ne vivons pas dans un monde 100 % IPv6 », a déclaré Burton A. Patton (Burt), vice-président exécutif de Patton. « Néanmoins, le passage à IPv6 est inéluctable. Et il y a de bonnes raisons de le faire le plus tôt possible. »

Les réseaux IPv6 sont plus simples (et moins chers) à exploiter et à entretenir.

>>Blog : Activer IPv6 : Pourquoi le faire ?

Avec IPv4, la maintenance des tables de traduction d’adresses réseau (NAT) est une tâche complexe, fastidieuse et coûteuse. C’est probablement la raison pour laquelle whatech.com prédit que le marché IPv6 connaîtra une croissance de + 31 % (CAGR) d’ici 2023 et au-delà.

Depuis 2011, les plateformes matérielles et le système d’exploitation SmartNode de Patton sont prêts pour IPv6. Patton a testé et homologué le CPE SmartNode auprès de ses clients opérateurs historiques pour la fourniture de services de jonction SIP IPv6.

Aujourd’hui, Patton annonce non seulement la prise en charge d’IPv6, mais offre également des services améliorés d’orchestration en périphérie avec le cloud Patton .

Passer d’un réseau IPv4 à un réseau tout IPv6 présente des défis. Nous allons vivre dans un monde mixte IPv4 / IPv6 pendant quelques années.

La prise en charge d’IPv6 et IPv4 en périphérie de réseau (entre les réseaux d’entreprise et de fournisseur de services), tout en optimisant les transitions de service des deux côtés de la ligne de démarcation, peut s’avérer facile ou difficile, selon les cas. Patton estime que sa solution est la solution de facilité.

Dans le même ordre d’idées, Patton a récemment annoncé son nouveau service Patton Cloud Edge-Orchestration, qui accélère le déploiement et réduit les coûts des fournisseurs de services VoIP et ALL-IP.