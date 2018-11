Patton oferece serviços de IPv6 na extremidade da rede

Implementando IPv6 aprimorada em SmartNode VoIP CPE, a Patton dá suporte a arquiteturas de rede simplificadas e reduz os custos de operação e manutenção para provedores de serviços e empresas.

SmartNode VoIP… Mais do que simplesmente conversar!

GAITHERSBURG, Maryland, Nov. 21, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — A Patton Electronics – fazendo negócios como fabricante tradicional desde 1984 – aprimorou o IPv6 em seu SmartNode CPE, anunciou hoje a empresa.

A expansão global da Internet, a proliferação de dispositivos terminais de IP e a crescente Internet das Coisas (IoT) significam que os endereços IPv4 irão acabar em breve.

O padrão IPv6 amplia os endereços IP disponíveis na casa do octilhão, ou pelo menos 17 bilhões .

Todos sabem disso há muito tempo e foi propagandeado durante anos.

Os provedores de serviço fizeram planos e alguns implementaram IPv6 parcialmente em suas redes. Operadoras como Telefonica e T-MOBILE – e empresas como a Microsoft – iniciaram a mudança. Muitas grandes empresas também planejaram fazer isso, mas a adoção do IPv6 foi irregular. A maioria das PMEs mal tinham planejado uma transição.

“Uma coisa é certa: não vivemos em um mundo totalmente IPv6”, disse Burton A. Patton (Burt), Vice-Presidente Executivo da Patton. “Ainda assim, a mudança para IPv6 é inevitável. E há bons motivos para fazer isso o mais rápido possível”.

As redes IPv6 são mais simples – e MAIS BARATAS – de operar e manter.

>>Blog: Ativando o IPv6: Por que fazer isso?

Com o IPv4, a manutenção das tabelas de tradução de endereço de rede (NAT) é complexas, demorada e cara. Essa é, provavelmente, a razão pela qual a whatech.com prevê que o mercado de IPv6 cresça a uma taxa (CAGR) de mais de 31% até 2023 e posteriormente.

Desde 2011, as plataformas e o sistema operacional de hardware SmartNode da Patton estão prontas para o IPv6. A Patton testou e aprovou o SmartNode CPE com operadoras clientes de longa data para oferta do serviço de troncamento SIP IPv6.

Agora, a Patton anuncia não só suporte a IPv6 como oferece serviços de orquestração de ponta com o Patton Cloud .

Mudar de uma rede IPv4 para uma totalmente IPv6 apresenta desafios. Nós viveremos em um mundo misto de IPv4/IPv6 durante alguns anos.

Oferecer suporte a IPv6 e IPv4 na extremidade da rede (entre redes de empresas e provedores de serviço) ao mesmo tempo que capacita as transições de serviço em ambos os lados da demarcação pode ser feito de modo fácil ou difícil. A Patton diz que sua solução é o modo fácil.

Nas notícias relacionadas, a Patton anunciou recentemente seu novo Serviço de orquestração de ponta Patton Cloud , que acelera a implementação e reduz os custos para provedores de serviços VoIP e totalmente baseados em IP.