Pour une Afrique numérique : UNISOC et ses partenaires présentent des produits diversifiés et innovants lors du salon 2018 AfricaCom

LE CAP, Afrique du Sud, 15 novembre 2018 /PRNewswire/ — Le salon international sur les communications d’Afrique du Sud (désigné ci-après par AfricaCom), l’un des évènements les plus influents d’Afrique en matière de technologies de la communication, s’est tenu du 13 au 15 novembre au Cap. UNISOC et ses partenaires ont assisté à l’édition de cette année et y ont présenté plusieurs solutions de communications mobiles et d’IdO, dont la plateforme de chipsets UNISOC SC7731EF et le premier téléphone au monde doté d’une fonctionnalité intelligente 3G, qui a été lancé par UNISOC en collaboration avec China Mobile, MTN et KaiOS.

De nouveaux produits pour fournir aux consommateurs africains des appareils mobiles intelligents de meilleure qualité

En tant que partenaire stratégique de MTN, le plus grand opérateur de téléphonie mobile d’Afrique du Sud, UNISOC aide activement les utilisateurs africains à passer de la 2G à la 3G et la 4G. Au cours de ce salon, MTN a lancé un appareil intelligent de 2,4 pouces, qui a suscité un grand intérêt chez les participants présents aujourd’hui.

Ce nouveau produit permet aux clients de passer d’un téléphone mobile classique doté uniquement de fonctionnalités vocales et textuelles à un téléphone entièrement connecté doté d’un accès internet rapide 3G. En raison des prix compétitifs de l’appareil et du forfait de données mensuel, l’accès à des services numériques avancés devient enfin une réalité pour tous.

Ce nouvel appareil repose sur la plateforme de chipsets SC7731EF et fonctionne sous le système d’exploitation KaiOS. Le service de support technique est fourni par China Mobile tandis que le support lié au sans fil et aux tests est fourni par Huawei.

La plateforme UNISOC SC7731EF contient un processeur ARM CortexTM A7 à quatre cœurs de 1,3 GHz et un accélérateur graphique 3D Mali T820 MP1. Elle prend en charge les modems bimodes WCDMA/HSPA/HSPA+ et GSM/GPRS/EDGE et intègre les fonctionnalités BT, WIFI, FM, GNSS et RF cellulaire, ce qui lui confère le niveau d’intégration le plus élevé de toute l’industrie. Par rapport au même type de produits disponibles sur le marché, grâce à sa technologie de conception de puce innovante et son HPC+ de 28 nm mature, la plateforme UNISOC SC7731EF affiche des performances supérieures de plus de 20 % et sa consommation d’énergie peut être réduite de 30 % dans les scénarios classiques, ce qui permet aux fabricants de téléphones mobiles de proposer de hautes performances à prix final hautement compétitif.

« UNISOC est sur le marché africain depuis plus de dix ans et plus de 100 millions de téléphones mobiles équipés de puces UNISOC sont vendus en Afrique chaque année », a déclaré Adam Zeng, vice-président exécutif d’Unigroup et PDG d’UNISOC. « Le marché africain est sans aucun doute l’un des plus importants marchés extérieurs pour UNISOC, aujourd’hui comme sur le long terme, et nous continuerons d’investir en Afrique afin de combler les lacunes de ce marché en matière de communications mobiles et d’internet des objets. Grâce à des solutions personnalisées et d’excellents services, nous créerons en Afrique un écosystème mobile riche et diversifié qui permettra à plus d’un milliard de consommateurs africains de se connecter intelligemment. »

« China Mobile est très heureuse de travailler avec des partenaires tels qu’UNISOC, MTN et KaiOS afin de fournir au marché africain et à son milliard de consommateurs des solutions personnalisées et des services techniques, et de contribuer au développement du numérique en Afrique. » a déclaré Huidi Li, vice-président de China Mobile Communications Group Co., Ltd. « Dans la nouvelle ère de la 5G et de l’IdO, China Mobile étendra et continuera à creuser activement le marché de la Ceinture et la Route, en développant les amitiés existantes entre les entreprises chinoises et africaines et les acteurs de la communication, pour ainsi construire le nouvel avenir numérique de l’Afrique. »

Un partenariat visant à aider le développement d’une Afrique numérique grâce à des produits innovants et diversifiés

Cette année, au salon AfricaCom, outre les nouveaux produits lancés en collaboration avec China Mobile, MTN et KaiOS, UNISOC s’est également jointe à Huawei, Skyworth, Lephone, Mobicel et d’autres partenaires participant au salon en présentant des dizaines de produits de communications mobiles et d’IdO afin de constituer un écosystème de puces numériques en Afrique en proposant des produits diversifiés, promouvoir les amitiés sino-africaines traditionnelles dans le domaine de la communication et composer ensemble le nouvel avenir du développement numérique en Afrique en misant sur l’innovation.

Xuejun Chen, vice-président de Huawei pour la région d’Afrique australe, a déclaré : « Huawei a toujours insisté pour tisser des liens en Afrique et collaborer avec l’industrie afin d’encourager la diffusion du haut débit mobile selon un modèle commercial sain, de connecter les personnes non connectées et de leur permettre de profiter de la commodité des communications sans fil. Cette fois, nous avons réalisé une avancée significative grâce aux efforts communs déployés par UNISOC et les fabricants de téléphones mobiles pour renforcer l’écosystème de l’industrie des TIC et améliorer l’accessibilité technique et économique des services TIC, et ainsi concrétiser l’objectif de Huawei : mettre le numérique à la portée de chaque personne, chaque maison et chaque entreprise pour un monde totalement connecté et intelligent. »

Dans le domaine des terminaux mobiles, UNISOC et des opérateurs multinationaux tels que MTN, Orange, Vodafone et d’autres ont mis en place une coopération durable dans le cadre de laquelle ils fournissent à Samsung, Tecno et à de nombreux clients locaux des produits et des services techniques de haute qualité. Ce salon montre également les importants investissements réalisés par UNISOC dans le domaine de l’IdO. En collaboration avec des clients africains, UNISOC aide et soutient la construction d’une Afrique numérique dans les domaines du paiement mobile, de la formation à distance, du commerce électronique et des villes intelligentes.

À propos d’UNISOC

Filiale principale de Tsinghua Unigroup, UNISOC est une société de semi-conducteurs sans usine de premier plan spécialisée dans la R&D de chipsets destinés aux communications mobiles et à l’IdO. Ses produits couvrent les plateformes de chipsets mobiles compatibles avec les normes de communication 2G/3G/4G, les chipsets RF, les chipsets de connexion sans fil, les chipsets de sécurité, les chipsets TV et les chipsets de capteurs d’images. Comptant plus de 4500 employés, 14 centres de R&D et 8 centres d’assistance à la clientèle dans le monde entier (en date d’octobre 2018), UNISOC est l’un des 3 plus importants fournisseurs de chipsets de bande de base mobiles au monde, le plus grand fournisseur général de puces de Chine et le leader du développement de puces de communication 5G en Chine.