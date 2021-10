Primeiro Estudo Global de Diversidade na Educação de Gestão de Pós-Graduação lança Luz sobre as Lacunas na Raça e no Gênero

Relatório encontra maior participação de afro-americanos em faculdades de business dos EUA do que suas contrapartes brancas, enquanto as mulheres em todo o mundo permanecem sub-representadas, particularmente na Europa

RESTON, Va., Oct. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — O Graduate Management Admission Council™ (GMAC™), uma associação global de principais faculdades de pós-graduação em business, publicou hoje um relatório especial, “The Global Diversity of Talent – Attainment and Representation”, um primeiro guia de referência do seu tipo para entender melhor a representação para a obtenção de pós-graduação em educação de gestão (GME) em todo o mundo. Entendendo que os sistemas educacionais em todo o mundo sofreram interrupções devido à pandemia, o GMAC recorreu à sua principal capacidade de pesquisa à medida que as universidades procuravam se adaptar com uma atenção renovada às questões de acesso e equidade dos alunos, bem como à diversidade e representação no ensino superior. O relatório fornece uma visão geral global, sete perspectivas regionais e relatórios separados de 69 locais ou países com uma estimativa de 25.000 pessoas ou mais na população entre 20 e 34 anos que alcançaram um mestrado no assunto de business, administração ou direito. Além de um apêndice separado que analisa os dados de outros 111 países, o relatório também examina a representação de mulheres em grupos globais e sub-representados nos Estados Unidos.

“No GMAC, reconhecemos que um corpo estudantil diversificado em gênero, raça e formação eleva a todos, pois cria uma experiência estudantil mais rica e aumenta a sensibilidade às questões que afetam todos nós”, disse Sangeet Chowfla, presidente e CEO do GMAC. “Este relatório – o primeiro estado global da visão da indústria sobre a diversidade na educação de pós-graduação em gestão – destina-se não apenas a servir como um guia informativo, mas também como uma base para alcançar e defender o valor dos cursos de pós-graduação em business para populações sub-representadas em todo o mundo.”

Principais Conclusões

As mulheres lutam para estarem presentes no nível de pós-graduação em business, ficando atrás da maioria na Europa

Em todo o mundo, mais mulheres do que homens escolhem sua graduação nas áreas de business, administração e direito. 26,4% dos diplomas de bacharelado obtidos pelas mulheres estão nessas áreas, um pouco mais altos do que os homens (24,6%). No nível de mestrado, no entanto, os homens (33,7%) são mais propensos a estudar nas áreas de business, administração e direito do que as mulheres (29,4%). Os dados sugerem que as mulheres demonstraram interesse mais amplo ao fazer um mestrado, com educação e saúde e bem-estar sendo duas outras disciplinas populares, além das faculdades de business ou de direito.

Além disso, estima-se que as mulheres na Europa tenham apenas 38,4% dos diplomas de pós-graduação em business da região, notavelmente abaixo da média global (44,8%) e atrás da Ásia Oriental e do Pacífico, onde as mulheres têm mais diplomas de pós-graduação em business (51,7%) da região. Em comparação com todas as regiões, a Europa tem a maior parte das pessoas com idades entre 30 e 34 anos no canal GME com 41,8%, mas a menor parte do canal GME com idades entre 20 e 24 anos em apenas 19,8%, sugerindo que muitas mulheres na Europa optam por regressar à faculdade de business mais tarde.

Os graduados afro-americanos superam seus colegas brancos, impulsionados por sua super-representação nos programas com fins lucrativos dos EUA

As proporções de pós-graduados em gestão em relação à população em idade estudantil, ou a taxa de participação no GME, diferem entre os sete grupos de raça/etnia dos EUA estudados no relatório: Índio Americano ou Nativo do Alasca, Asiático-Americano, Negro ou Afro-Americano, Hispânico-Americano, Nativo Havaiano ou de outras ilhas do Pacífico, Outras/Duas ou mais raças, e Brancos. Embora uma percepção comum seja de que os afro-americanos estejam sub-representados nos programas de GME, eles demonstram uma taxa de participação de 3,0% no GME, superando suas contrapartes brancas em 2,5%.

“Os afro-americanos estão curiosamente super-representados na educação de pós-graduação em gestão em relação ao seu tamanho populacional quando comparados com outros grupos, embora muito pouco”, disse Sabrina White, vice-presidente de engajamento de faculdades e indústria no GMAC. “De acordo com um estudo anterior do GMAC, os afro-americanos representaram 37% dos diplomas GME com fins lucrativos conferidos em 2015-2016. A inscrição deles em instituições com fins lucrativos supera o que nas universidades tradicionais pode ter contribuído para sua super-representação no GME.”

A maioria dos diplomados em business é da Ásia, enquanto a América Latina tem a maior concentração de business entre os graduados

Entre as sete regiões estudadas, o maior pool de talentos de business de estudantes graduados está no Leste Asiático e no Pacífico, que também é a maior fonte de bacharelados nos campos de business, administração e direito. Enquanto a China e a Índia, dois Gigantes Asiáticos, contribuem mais para os níveis de pós-graduação e graduação de talentos de business, os EUA impressionam com sua participação substancial em terceiro lugar em ambas as categorias. O Paquistão e a Turquia são duas outras inclusões notáveis nas 10 melhores fontes, com graduados em business representando 28% e 40%, respectivamente, do total de bacharéis do país.

Em todo o mundo, das mais de 61 milhões de pessoas que se supõe terem alcançado um mestrado, aproximadamente 24% obtiveram diplomas GME. Por região, a maior concentração de business entre todos os mestres é observada na América Latina (33,1%), Oriente Médio (27,6%), Ásia Oriental e Pacífico (26,6%). Além disso, dois países da América Latina têm mais de 60% de mulheres na população estudantil de 20 a 34 anos que se supõe terem alcançado um mestrado na área de business, administração ou direito: Colômbia (65,6%) e República Dominicana (64,5%).

