Quantexa est reconnu comme un Leader de sa catégorie dans le rapport 2024 de Chartis sur les solutions de surveillance des transactions qui assurent la conformité AML

Le fournisseur de données, d’analyses et de logiciels d’IA a été classé « Meilleur de sa catégorie » pour ses capacités de lutte contre le blanchiment d’argent en matière d’intégration de données, de modélisation et de flux de travail

LONDRES, 16 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Quantexa , l’un des principaux fournisseurs de solutions d’intelligence décisionnelle pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd’hui avoir été reconnu dans le rapport RiskTech Quadrant Update de Chartis pour ses solutions de surveillance des transactions qui assurent la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Le rapport souligne les capacités « de premier ordre » de Quantexa dans des domaines critiques qui permettent d’aider les institutions financières à lutter contre la criminalité financière et à se conformer aux contrôles réglementaires.

Afin de prévenir le blanchiment d’argent, les institutions financières sont tenues de respecter les réglementations nationales (comme le PATRIOT ACT des États-Unis) et supranationales (comme les directives de l’UE sur la lutte contre le blanchiment de capitaux). Selon une estimation des Nations Unies, les volumes annuels de blanchiment de capitaux représentent deux à cinq pour cent du PIB. La conformité et la prévention peuvent s’avérer difficiles à assurer du fait des changements fréquemment apportés à ces réglementations, mais aussi en raison des schémas de blanchiment d’argent de plus en plus sophistiqués et des défis internes en matière de technologie et de données.

La suite de solutions AML de Quantexa permet aux institutions financières de relever ces défis grâce à l’intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique dans ses capacités de résolution d’entités et de graphes de connaissances qui permettent de relier des données disparates, de découvrir des risques cachés et de mettre en œuvre une surveillance et une détection proactives. Entre autres catégories, ses solutions sont utilisées dans les enquêtes fondées sur le renseignement, ainsi que pour la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur bancaire et les secteurs du commerce et de la vente au détail.

Chartis souligne que l’IA générative est une fonctionnalité qui prend une importance croissante dans les solutions de surveillance des transactions qui assurent la conformité AML. En juin, Quantexa a annoncé la sortie de sa suite technologique d’IA générative, Q Assist, qui permet aux unités d’enquête financière (FIU) d’exploiter les données dont elles disposent dans le cadre de leurs processus d’investigation afin d’identifier et de comprendre les risques potentiels.

« En renforçant ses capacités en matière d’intelligence décisionnelle et d’IA générative, Quantexa développe une approche permettant l’automatisation des enquêtes complexes qui touche au cœur de l’un des plus grands défis dans ce domaine. À ce titre, Quantexa continue de se positionner comme un Leader de sa catégorie pour la surveillance des transactions visant à assurer la conformité AML », a déclaré Nick Vitchev, directeur de la recherche chez Chartis. « Ses fiches d’évaluation typologiques constituent une approche innovante et très pratique vis-à-vis d’un écosystème à la complexité croissante et centré sur la typologie, tandis que sa capacité à intégrer de vastes ensembles de données et des signaux diversifiés dans le processus de surveillance des transactions contribue à renforcer l’efficacité et l’efficience. »

Alexon Bell, directeur des produits (FinCrime) chez Quantexa, a déclaré : « Le fait d’être nommé Leader de sa catégorie par Chartis, aux côtés d’acteurs de premier plan du secteur, souligne la reconnaissance croissante de notre approche innovante en matière de surveillance contextuelle de la lutte contre le blanchiment d’argent et d’intégration des avancées dans le domaine de l’IA générative. Les notes de premier ordre que nous avons obtenues dans des domaines clés tels que l’intégration des données et des systèmes, ainsi que la modélisation et la typologie des risques, soulignent notre engagement à doter les institutions financières d’outils de pointe afin de lutter contre la criminalité financière. Cette reconnaissance confirme à la fois notre expertise technologique et notre engagement à comprendre et à relever les défis en constante évolution auxquels nos clients sont confrontés dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. »

En 2024, Chartis a reconnu Quantexa comme un Leader de sa catégorie dans cinq catégories. Il s’agit notamment du RiskTech Quadrant ® pour les Solutions contre la fraude affectant les entreprises , des Solutions contre la fraude affectant les entreprises et les paiements, du 2024 Market Update and Vendor Landscape Report , et de sa reconnaissance comme l’un des meilleurs fournisseurs dans le premier classement et rapport de recherche RiskTechAI 50 2024 de Chartis . Quantexa a également été nommé Leader de sa catégorie dans le RiskTech Quadrant ® pour les solutions KYC et classé parmi les 20 premiers du RiskTech100 ® 2025 Report , soulignant ainsi sa présence sur le marché, sa force en matière d’innovation ainsi que son leadership en matière de risque et de conformité.

Pour en savoir plus sur les capacités de Quantexa en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de surveillance des transactions, cliquez ici.

À propos de Quantexa

Quantexa est une société mondiale de logiciels d’analyse, d’IA et de données qui innove dans le domaine de l’intelligence décisionnelle afin de permettre aux organisations de prendre des décisions opérationnelles fiables grâce à des données contextualisées. En utilisant les dernières avancées en matière d’IA, la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa aide les organisations à découvrir les risques cachés et les nouvelles opportunités en unifiant les données en silos et en les transformant en ressources réutilisables les plus fiables. Elle permet de relever des défis majeurs en lien avec la gestion des données, la veille client, la connaissance du client, la criminalité financière, les risques, la fraude et la sécurité, tout au long du cycle de vie de la relation client.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Une étude indépendante de Forrester TEI commandée sur la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa révèle que les clients enregistrent un retour sur investissement de 228 % en trois ans. Fondée en 2016, Quantexa compte désormais plus de 800 collaborateurs et des milliers d’utilisateurs de la plateforme travaillant sur des milliards de transactions et de points de données à travers le monde.

