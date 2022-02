Queclink dévoile des solutions réseau pour connecter tous les appareils IdO

SHANGHAI, 21 février 2022 /PRNewswire/ — Queclink (code boursier : 300590. SZ), l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’appareils et de technologies de l’Internet des objets (IdO), annonce aujourd’hui le lancement de ses solutions de réseau, pour aider ses clients et partenaires à bâtir une connectivité sécurisée et fiable ouvrant de nouvelles possibilités.

Selon Statista, le nombre d’appareils IdO connectés dans le monde devrait tripler, passant de 8,74 milliards en 2020 à plus de 25,4 milliards points de terminaison actifs en 2030. Chaque objet peut être connecté virtuellement dans le monde de l’IdO.

Les solutions de réseau de Queclink sont adaptées à de nombreux cas d’utilisation, tels que l’automatisation industrielle – usine intelligente, énergie, transport et vente au détail. Elles conviennent également à diverses applications dans les villes intelligentes, notamment le contrôle de l’éclairage public, la sécurité publique, les réseaux d’entreprise et la connectivité à distance. La série de routeurs sans fil combine la connectivité cellulaire à haute vitesse, les interfaces industrielles et l’expertise en solutions télématiques pour l’IdO propre à Queclink.

« La demande mondiale augmente. Il est temps de distribuer nos solutions de réseau qui aident à établir une connectivité cellulaire stable et privée pour l’IdO, a déclaré Edwin Peng, directeur général adjoint de Queclink. Ce type de connectivité est facile à déployer dans un environnement où les données sont abondantes. Nous avons été proactifs dans l’IdO qui a vraiment amorcé “l’industrie 4.0”, dont l’objectif principal est de tirer parti des mégadonnées pour la gestion des situations délicates. L’industrie automobile en est un précurseur caractéristique. »

L’une des principales sociétés automobiles de Chine a amélioré son programme de transformation numérique d’usine et a récemment choisi la série de routeurs industriels Queclink pour permettre le premier test de terrain. Grâce à un réseau sûr et fiable, il est possible de recueillir de nombreuses données, d’employer l’informatique en périphérique – analyser et stocker des données localement et en privé, et prendre des décisions fondées sur les données en conséquence.

Les séries WR100 et WR200 déjà disponibles sont des routeurs industriels sans fil 4G LTE. Queclink a lancé la série WR300 (version 5G) sur le marché chinois et observera de près la migration de la 4G vers la 5G tout en faisant la promotion de la série WR300 à l’étranger.

À propos de Queclink

Depuis 2009, Queclink Wireless Solutions travaille pour « un IdO plus intelligent ».

Queclink est une société virtuelle qui conçoit et fabrique du matériel IdO tout en collaborant avec de nombreuses entreprises industrielles et grand public de renom pour mettre sur le marché des solutions IdO innovantes. Ses unités commerciales couvrent le transport, les actifs et la mobilité, les réseaux et l’agriculture. Avec 42 millions de produits IdO livrés dans plus de 140 pays, Queclink engendre des solutions axées sur les données pour sa clientèle internationale.

Pour en savoir plus, consultez le site web de l’entreprise, suivez-la sur LinkedIn, YouTube, ou Facebook, ou envoyez un e-mail à sales@queclink.com.